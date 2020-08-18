Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: Главные интриги местных выборов в Виннице

Как главные "политические акционеры" региона выводят в медиапространство новое поколение политиков, которое уже осенью может заменить в Винницком городском совете представителей "старой гвардии".

Местные выборы-2020 станут беспрекословным испытанием для региональных политиков по всей территории Украины. Прошлогодняя предвыборная кампания и ее результаты четко показали представителям политического олимпа в регионах, насколько шаткой может оказаться ставка на "проверенную временами стабильность". Всепобеждающая в прошлых кампаниях "гречка" уже не работает, а влияние административного ресурса возможно разве что для создания "эффекта массовки" на концертах в поддержку провластного кандидата. Пока политические штабы готовят обновленные программы и "фишки" для своих кандидатов, мы решили исследовать "обновленные лица" винницкой политической арены, ведь именно ставка на молодежь уже много лет декларируется всеми основными игроками политикума Винницы.

Стратегия Владимира Гройсмана

Позиции экс-премьер-министра Украины в родной для него Виннице трудно назвать неуверенными. Владимиру Борисовичу полностью подконтрольный нынешний состав Винницкого городского совета, а нынешний мэр Винницы Сергей Моргунов с момента своего избрания рассматривается местным населением исключительно как фигура Гройсмана.

Кроме этого, "Украинская стратегия Гройсмана" имеет в своем составе немало местных бизнесменов и общественных деятелей, готовых без лишних вопросов в любой момент поддержать тех кандидатов, на которых покажет руководство партии и ее лидер. Молодежи среди этих кандидатов немало, но самыми перспективными считаются молодой депутат Винницкого городского совета Роман Андронийчук и известный винницкий активист и главный редактор интернет-издания "Вежа" Андрей Качор, которого не без основания считают одним из самых влиятельных журналистов города.

Роман Андронийчук, предприниматель, 36 лет

Роману Андронийчуку 36 лет, в винницкую политику пришел из строительной сферы, где зарекомендовал себя как эффективный менеджер и прогрессивный руководитель. Опыт управления персоналом получил в структурах известного в Виннице концерна "Подолье" — крупнейшего застройщика региона: сначала на должности начальника отдела коммерческой недвижимости концерна "Подолье", позже работая директором ООО "Подольетрейдинвест-А". О личном доверии Владимира Гройсмана к молодому политику свидетельствует тот факт, что именно глава партии рекомендовал избрать Романа Андронийчука главой Винницкой областной организации "Украинской стратегии Гройсмана".

Андрей Качор, журналист и общественный деятель, 35 лет

Андрею Качору 35 лет, о винницкой политике главный редактор интернет-портала "Вежа" знает намного больше основной массы винничан, хотя родом общественный активист из Броваров Киевской области. За несколько лет журналистской деятельности Андрей Качор создал самый популярный местный сайт новостей, а сам превратился в самого влиятельного журналиста города, которому доверяют свои интервью первые лица Винницы. Но поддержка перспективного политика базируется не только на доверии Сергея Моргунова и Владимира Гройсмана: рейтинг активисту добавляют его лидерские позиции сразу в двух региональных националистических организациях - ОО "Эдельвейс" и "Национальные дружины". Многолетнее сотрудничество националистов с прогрессивным журналистом помогло создать два медийных бренда и еще один фактор победы для "Украинской стратегии Гройсмана" на предстоящих выборах.

Фиаско семьи Борзовых и крах Пашковского

Если для Владимира Гройсмана и его команды местные выборы в Виннице станут легкой прогулкой "в домашних стенах", то винницкая команда "Слуги народа" еще до старта кампании допустила ряд тактических ошибок.

Ирина Борзова, дочь партнера Владимира Зеленского по "Лиге смеха" Наума Барули, с момента объявления результатов прошлых парламентских выборов считается главным представителем политической партии "Слуга народа" в Виннице. Но для формирования мощной ячейки "на местности" формального статуса оказалось маловато, а значительного личного авторитета, связей и финансов у Борзовой нет. Помочь коллеге по партии могли бы два народных депутата, избранных в Верховную Раду по винницким мажоритарным округам №11 и №12 — Максим Пашковский и Анатолий Драбовский. Но бывший ректор Винницкого кооперативного института, которого тесно связывают с бизнесменом Владимиром Продивусом, свою работу на округе завершил приобретением нового автомобиля Volkswagen Passat почти за миллион гривен, а его коллега юрист Пашковский ограничился организацией нескольких неудачных мероприятий, явно направленных занизить рейтинг действующего мэра Винницы Сергея Моргунова.

Александр Теренчук, актер, 38 лет

Одним из основных кадровых резервов Борзовой на выборах станет актер "Студии "Квартал-95" и ведущий-юморист Александр Теренчук. Александру 38 лет, он выпускник Винницкого национального педагогического университета им. Н. Коцюбинского, по профессии — учитель физкультуры. Главное преимущество Теренчука для Борзовой — его личная узнаваемость в Виннице, которая даст ему фактически гарантированное место в составе новоизбранного городского совета. Но захочет ли известный вне пределов областного центра актер портить свою репутацию и натыкаться на все минусы предвыборной кампании, чтобы стать очередным кнопкодавом "слуг" на местном уровне? Это уже вопрос к звездному кандидату и его не менее звездной жене - известному дизайнеру Светлане Теренчук.

Андрей Грачев, ветеран АТО, 37 лет

Андрей Грачев, 37 лет, начальник управления по делам ветеранов войны Винницкой ОГА. Грачев известный в АТО-шных кругах активист, который перед выборами активно ищет политическую партию, способную помочь ему в последующей карьере управленца. После ряда хулиганских скандалов при участии чиновника он был исключен из перспективного списка команды Гройсмана, а от сотрудничества с "Голосом" ветеран АТО отказался самостоятельно. С семьей Борзовых Андрей Грачев знаком давно как с волонтерами из команды Петра Порошенко, но такое прошлое руководителей винницкой "Слуги народа" никоим образом не пугает. Более того, если "слуги" собираются показать на предстоящих выборах хоть какой-то результат, сотрудничество с АТО-сообществом - не опция, а стратегическая необходимость.

Продивус, Татусяк и все-все-все...

Владимир Продивус — однозначно, "бизнес-звезда" Винниччины конца 90-х - начала 2000-х, но в сегодняшних бизнес-реалиях окрепло новое поколение бизнесменов и политиков, готовых поспорить с Владимиром Степановичем за статус самых влиятельных в регионе. В пользу главы Федерации бокса Украины играет финансовый ресурс и связи со спортивным сообществом области, которое быстро можно "перепрофилировать" в силовой блок. Минус стратегии Продивуса — его многолетнее отсутствие в Виннице и фактическая потеря реальной влиятельности в родном городе.

Игорь Горлачев, мастер спорта по боксу, 36 лет

Игорь Горлачев, 36 лет, мастер спорта по боксу, один из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" в Винницкой области. В прошлом году Горлачев занял лишь седьмое место на выборах в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе №11: за политика проголосовало всего лишь 3 905 винничан. Нынешние выборы покажут, насколько местное население готово поддержать представителя "ОПЗЖ" в его цели возглавить фракцию этой силы в Винницком городском совете. Как минимум, один серьезный винничанин Игоря Горлачева точно поддержит, но хватит ли поддержки Продивуса для конкуренции с "политической машиной" Гройсмана или хотя бы "политической малолитражкой" Борзовых?!

Сергей Кудлаенко, директор государственного предприятия, 44 года

Сергей Кудлаенко, 44 года, народный депутат Украины 8-го созыва, директор государственного предприятия "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса". О связи бывших народных депутатов Кудлаенко и Продивуса в Виннице говорили еще в прошлом году, но тогда победу на мажоритарном округе №11, где выдвигался в народные депутаты Кудлаенко, получил неизвестный винницкому сообществу юрист Максим Пашковский от "Слуги народа" (26,62% голосов избирателей). Сергей Кудлаенко, кажется, неожиданно для себя самого занял второе место с результатом в 15,11% поддержки винничан. Конечно, должность депутата Винницкого городского совета бывшего нардепа вряд ли устроит, потому единственный способ довести свои политические амбиции до логического завершения — выдвижение в мэры Винницы и победа высокорейтингового Сергея Моргунова. Способен ли на такой смелый шаг безамбициозный Кудлаенко, которого Продивус, по информации одесских активистов, устроил на "хлебное строительное место" в Одессе? Скорее всего, нет.

Сергей Татусяк — партнер Владимира Продивуса еще из тех же 2000-х — продал винницкому бизнесмену Сергею Капусте свою штаб-квартиру в центре Винницы по адресу ул. Соборная, 85. Помещение, в котором базировались офисы большинства молодежных организаций "под эгидой" Сергея Филипповича, теперь станет объектом современной реконструкции, а "лебединой песней" Татусяка в политике между тем может стать одна из его учениц на политической арене — "Мисс Винница-2009" Ольга Беспалько, 31 год.

Ольга Беспалько, заместитель директора ПАО «Укрзализныця», 31 год

Последние несколько лет Ольга проживает и строит карьеру в Киеве, где занимает пост заместителя директора по управлению персоналом и социальной политике ПАО "Укрзализныця". Вряд ли бывшую активистку интересует пост депутата городского совета, как в случае с Сергеем Кудлаенко, но рейтинг узнаваемости киевского топ-менеджера не позволяет ей надеяться на большее. Впрочем, если намерения Сергея Татусяка вернуться в винницкую политику серьезные, часть средств от продажи его бывшего центрального офиса помогут Беспалько улучшить рейтинг среди винничан, но существенно ли?!

Совсем угасли позиции на Винниччине бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такого падения рейтинга, которое наблюдали винничане за последний год у "Европейской солидарности", не испытал в области ни один политический проект национального уровня. "ЕС" не представлена в Винницкой области ни одним народным депутатом, а среди лидеров прошлогодних выборов "на плаву" остался лишь Андрей Гижко, 42 года.

Андрей Гижко, лидер «Европейской Солидарности» в Виннице, 42 года

Андрей Гижко единственный среди фундаторов "ЕС", кто остался верным своим политическим амбициям, и единственный, кто реально может возглавить борьбу партии Порошенко за право представлять интересы винничан в городском совете. На большее, учитывая мизерный рейтинг Андрея Петровича по сравнению с показателем Сергея Моргунова, рассчитывать не стоит. Ни финансовой поддержки, ни человеческих ресурсов, ни доступа к местным медиа у представителя "ЕС" не было, нет и не будет.

Что делать винничанам сейчас, когда предвыборные гонки официально не стартовали? Изучать программы, знакомиться с биографиями, внимательно следить за новостями в медиа. Вполне возможно, уже совсем скоро на горизонте Винниччины появится действительно винницкая политическая сила, которая, в первую очередь, будет защищать интересы винничан, а не олигархов.