Знал Хмельницкого, Мазепу и ездил в Москву - 18 февраля вспоминают украинского святого

Феодосий Углицкий родился в 1630-х годах. Прожил благочестивую жизнь. ФОТО: www.val.ua

Сегодня православные вспоминают святителя и чудотворца Феодосия Углицкого или Черниговского. Он родился в 1630-х годах на Подолье в семье священника Никиты и Марии Углицких.

Феодосий учился в Киево-Могилянской академии, но учебу не завершил из-за захвата Киева литовскими войсками в 1651 году. По некоторым сведениям Феодосий в тот момент находился в войсках гетмана Богдана Хмельницкого и периодически выезжал за границу.

В 1658 году Феодосий принял монашеский постриг в Киево-Печерской Лавре. Впоследствии он поселился в Крупицком Никольском монастыре у Батурина, стал иеромонахом.

В 1662-м Феодосий стал игуменом Онуфриевского монастыря под Корсунем. А через два года был назначен на аналогичную должность в Выдубицкой обители в Киеве. Там он основал музыкальную школу и хор. Поспособствовал возрождению монастыря.

Феодосий был назначен архимандритом Елецкого Успенского монастыря в Чернигове в 1687 году. А в 1692-м архиепископ Лазарь Баранович фактически передал Феодосию Черниговскому все дела. Для этого он созвал Собор с участием гетмана Ивана Мазепы и настоял на назначении Феодосия епископом Черниговским. Через год Баранович умер и Феодосий стал его преемником.

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В тот период украинская церковь была фактически поглощена русской. Поэтому, чтобы официально войти в сан архиепископа - Феодосий был вынужден съездить в Москву. Там получил право служить в специальной архиерейской одежде — саккосе. Его в то время разрешалось одевать только патриархам и митрополитам.

Феодосий Черниговский скончался в 1696 году.

Вчера христиане вспоминали преподобных Исидора Пелусиотского и Николая Исповедника. Святые родились в разные века, но оба прожили благочестивую жизнь, в течение которой проповедовали слово Божие и обращали людей к истинной вере.