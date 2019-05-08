Животных зоопарка начали переселять в стеклянные вольеры

facebook Винницкий зоопарк: животных начали переселять в стеклянные вольеры

В Подольском зоопарке Виннице начали отказываться от клеток. Животных теперь переселяют в стеклянные просторные вольеры. Для них создают условия максимально приближенные к естественным.

"Брали специальное стекло "Триплекс", которое не бьется. Вот для медведей в прошлом году мы заказали стекло толщиной 4,5 сантиметра. Для енотов - 2,2 см. По периметру также устанавливаем электропастух", - говорит Gazeta.ua директор Подольского зоопарка Евгений Ткачик.

На днях в стеклянные вольеры поселили енотов-полоскунов. Им обустроили ландшафтный дизайн с личным бассейном и ручьем.

Уже в стеклянных вольерах живут медведи, сурикаты, лемуры, носухи.

Также планируется создать подобные стеклянные вольеры для волков. Идеально такие условия проживания подходят для львов и тигров.

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С винницкого Подольского зоопарка сбежала взрослая самка пятнистого оленя. Ураган, бушевавший Винниччиной течение двух дней, наделал беды и в зоопарке. Тополь упала на забор, который ограждал киевское шоссе от зоопарка. Назад олениха не вернется. Она будет привыкать к другим условиям жизни.