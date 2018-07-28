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воскресенье, 29 июля 2018 04:12

"Животные - не клоуны" - прогулка слона вызвала протест

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В Виннице устроили протест против использования животных в цирках.

Автор: vezha
  В Виннице протестовали за цирк без животных, которые создают аншлаг во время представления
В Виннице протестовали за цирк без животных, которые создают аншлаг во время представления

Местные активисты пытались отговорить винничан от сомнительного удовольствия. Хотели призвать бойкотировать поход на представление передвижного цирка-шапито. Пришли в цирк с плакатами "Цирк - не место для животных", "Животные - не клоуны!", "Сами прыгайте в свой огонь!", пишет Vежа.

С 27 июля по 5 августа там будут показывать новую программу с участием дрессированных животных: слона, бегемота, верблюдов, зебр, лошадей и пони. Их всех может увидеть каждый желающий. Вольеры, где содержат этих "работников цирка" расположены вдоль тротуара.

Автор: vezha
  В Виннице протестовали за цирк без животных, которые создают аншлаг во время представления
В Виннице протестовали за цирк без животных, которые создают аншлаг во время представления

"Мы собрались, чтобы привлечь внимание к случаям жестокого обращения с животными. Ведь все прекрасно знают, что их дрессируют с применением физической боли. И если люди еще могут защищать свои права, то животные - нет. Поэтому цирки с их участием уже давно пора запретить", - рассказал Денис Котов, один из организаторов акции.

26 июля, когда цирк только приехал, с вольера сбежал слон и ходил по проезжей части. Но в цирке все отрицают.

Автор: facebook
  На улицах Винницы прогулялся слон
На улицах Винницы прогулялся слон

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"Здесь животных не прятают и каждый может увидеть, что они не худые, что ребра из них не торчат. За ними хорошо присматривают, хорошо кормят. И отношение к ним очень человечное", -говорит фотограф цирка Марианна.

Однако многие винничан, которые не пошли на шоу, но охотно фотографировались на фоне животных, отмечали, что вольеры у животных все же тесные.

"Законом Украины цирки с животными не запрещены. Так почему же вы к власти не идете? Людей никто не заставляет силой сюда идти. Я - за цирк без животных. Их жалко. Но по сравнению с тем, что показывают по телевидению о других цирки, здесь условия еще очень хорошие. Животные в нашем зоопарке в значительно худшем состоянии. Давайте и туда сходим! Я считаю правильным делом помогать, а не только на словах ", - высказалась винничанка Наталья Бабич.

В свою очередь активисты заверили, что только на "словах" они не остановятся. Уже в ближайшее время обещают зарегистрировать онлайн-петицию о запрете в Виннице гастролей цирков с животными. А пока в время гастролей "Будапештского цирка", будут раздавать прохожим информационные листовки в каких условиях животных содержат, дрессируют и перевозят.

К винницкого Подольского зоопарк привезли еще одного верблюда. Он переселенец из Донбасса. Жил в частном зоопарке.

Когда начались боевые действия, его привезли в Винницкую в город Ильинцы. Там поселили в вольере возле небольшого кафе.

Верблюда назвали Бязиком. Он белорусские корни.

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