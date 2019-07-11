Живописные пейзажи, панды и котики: чем украшают улицы города

Граффити давно стали частью улиц больших и маленьких городов. В Виннице также были и есть свои шедевры настенного искусства.
Один из замечательных примеров труда уличных художников находится практически на центральной улице города - Соборной. Там, с тыльной стороны областного БТИ, находится изображение старого Нью-Йорка, с его традиционными желтыми такси на фоне Манхэттенского моста.
Возле центральной площади города, вниз по улице Пушкина, на стене дома № 9 поселились панды.
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На улице Козицкого на воротах изображены головы Че Гевары и Каддафи. Компанию им составляет куда более дружелюбна мультяшная голова.
На улице В.Стуса притаился увенчанный цветочной гирляндой примат.
По соседству от него непонятный лысоватый и бледный субъект с праздничной трубочкой во рту и в парадном галстуке.
Пересечение улиц Гоголя и Хлебной украшено осенним пейзажем.
На другом берегу Южного Буга на углу улиц Нансена и Коцюбинского стены библиотеки уставлены множеством книг.
Рядом с этим глаз радует вот такое асфальтное граффити.
"Центр подростковых клубов" на бывшей улице Фрунзе, 65 также привлекает к себе внимание настенной живописью.
Стены тяжиловской библиотеки также украшает граффити.
Британский художник-аноним Бэнкси в ночь на 19 декабря создал новое граффити на двух стенах гаража города Порт-Толбот в Великобритании.
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