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пятница, 12 июля 2019 04:20

Живописные пейзажи, панды и котики: чем украшают улицы города
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Граффити давно стали частью улиц больших и маленьких городов. В Виннице также были и есть свои шедевры настенного искусства.

Один из замечательных примеров труда уличных художников находится практически на центральной улице города - Соборной. Там, с тыльной стороны областного БТИ, находится изображение старого Нью-Йорка, с его традиционными желтыми такси на фоне Манхэттенского моста.

  Граффити на Соборной. ФОТО: ipress.ua
Граффити на Соборной. ФОТО: ipress.ua

Возле центральной площади города, вниз по улице Пушкина, на стене дома № 9 поселились панды.

  Граффити на стене жилого дома. ФОТО: ipress.ua
Граффити на стене жилого дома. ФОТО: ipress.ua

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На улице Козицкого на воротах изображены головы Че Гевары и Каддафи. Компанию им составляет куда более дружелюбна мультяшная голова.

  Граффити по улице Козицкого. ФОТО: ipress.ua
Граффити по улице Козицкого. ФОТО: ipress.ua

На улице В.Стуса притаился увенчанный цветочной гирляндой примат.

  Изображение примата. ФОТО: ipress.ua
Изображение примата. ФОТО: ipress.ua

По соседству от него непонятный лысоватый и бледный субъект с праздничной трубочкой во рту и в парадном галстуке.

  Изображение таинственного мужчины. ФОТО: ipress.ua
Изображение таинственного мужчины. ФОТО: ipress.ua

Пересечение улиц Гоголя и Хлебной украшено осенним пейзажем.

  Осенний пейзаж. ФОТО: ipress.ua
Осенний пейзаж. ФОТО: ipress.ua

На другом берегу Южного Буга на углу улиц Нансена и Коцюбинского стены библиотеки уставлены множеством книг.

  Импровизированная книжная полка. ФОТО: ipress.ua
Импровизированная книжная полка. ФОТО: ipress.ua

Рядом с этим глаз радует вот такое асфальтное граффити.

  Котик почти как живой. ФОТО: ipress.ua
Котик почти как живой. ФОТО: ipress.ua

"Центр подростковых клубов" на бывшей улице Фрунзе, 65 также привлекает к себе внимание настенной живописью.

  Пара из прошлого изображена на стене подъезда. ФОТО: ipress.ua
Пара из прошлого изображена на стене подъезда. ФОТО: ipress.ua

Стены тяжиловской библиотеки также украшает граффити.

  Фантастическая композиция на стене. ФОТО: ipress.ua
Фантастическая композиция на стене. ФОТО: ipress.ua

Британский художник-аноним Бэнкси в ночь на 19 декабря создал новое граффити на двух стенах гаража города Порт-Толбот в Великобритании.

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