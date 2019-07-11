Живописные пейзажи, панды и котики: чем украшают улицы города

Граффити давно стали частью улиц больших и маленьких городов. В Виннице также были и есть свои шедевры настенного искусства.

Один из замечательных примеров труда уличных художников находится практически на центральной улице города - Соборной. Там, с тыльной стороны областного БТИ, находится изображение старого Нью-Йорка, с его традиционными желтыми такси на фоне Манхэттенского моста.

Граффити на Соборной. ФОТО: ipress.ua

Возле центральной площади города, вниз по улице Пушкина, на стене дома № 9 поселились панды.

Граффити на стене жилого дома. ФОТО: ipress.ua

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На улице Козицкого на воротах изображены головы Че Гевары и Каддафи. Компанию им составляет куда более дружелюбна мультяшная голова.

Граффити по улице Козицкого. ФОТО: ipress.ua

На улице В.Стуса притаился увенчанный цветочной гирляндой примат.

Изображение примата. ФОТО: ipress.ua

По соседству от него непонятный лысоватый и бледный субъект с праздничной трубочкой во рту и в парадном галстуке.

Изображение таинственного мужчины. ФОТО: ipress.ua

Пересечение улиц Гоголя и Хлебной украшено осенним пейзажем.

Осенний пейзаж. ФОТО: ipress.ua

На другом берегу Южного Буга на углу улиц Нансена и Коцюбинского стены библиотеки уставлены множеством книг.

Импровизированная книжная полка. ФОТО: ipress.ua

Рядом с этим глаз радует вот такое асфальтное граффити.

Котик почти как живой. ФОТО: ipress.ua

"Центр подростковых клубов" на бывшей улице Фрунзе, 65 также привлекает к себе внимание настенной живописью.

Пара из прошлого изображена на стене подъезда. ФОТО: ipress.ua

Стены тяжиловской библиотеки также украшает граффити.

Фантастическая композиция на стене. ФОТО: ipress.ua

Британский художник-аноним Бэнкси в ночь на 19 декабря создал новое граффити на двух стенах гаража города Порт-Толбот в Великобритании.