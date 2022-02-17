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четверг, 17 февраля 2022 05:00

Жил отшельником и был учеником легендарного человека – кому сегодня молиться

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Жил отшельником и был учеником легендарного человека – кому сегодня молиться
Преподобный Исидор прожил благочестивую жизнь. ФОТО: http://mlp.in.ua

Сегодня христиане чтят преподобного Исидора Пелусиотского. Он родился в египетском городе Александрия ориентировочно в 370 году.

Его родители были благочестивыми христианами и так же воспитывали сына. В юном возрасте Исидор пошел жить отшельником на Пелоусиотскую гору. Впоследствии решил совершить путешествие в Константинополь – ныне Стамбул. По дороге познакомился с Иоанном Златоустым и стал его учеником – учился провозглашать христианские проповеди.

Затем Исидор поселился в пустыне и основал там монастырь, где стал игуменом. Написал тысячи посланий к воинам, монахам и разным епископам. Некоторые из них сохранились до настоящего времени.

Преподобный жестко выступал против еретиков и всю жизнь пытался направить их на путь правильного трактования христианской веры.
Умер Исидор Пелусиотский в 450 году.

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Также сегодня вспоминают Николая Исповедника, игумена Студийского. Он жил в IX в.

Преподобный выступал против иконоборства, поддерживаемого тогдашним императором Византии Левом Арменином. За свою неуступчивость, Николая часто арестовывали и пытали. Но он все равно не отступал от веры.

За свою самоотверженность он получил от Бога дар исцелять людей. Помог многим верующим, которые к нему обращались.

Умер святой в 868 году.

Вчера православные чтили преподобного Симеона Богоприемца и Анну Пророчицу. Эти два человека были первыми, кто увидел Иисуса Христа, когда его принесли в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.

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