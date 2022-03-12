Зеленый коридор в Мариуполь открыт. Поехала "гуманитарка"

В Мариуполь двинулся гуманитарный конвой. ФОТО: скриншот

Зеленый коридор в Мариуполь открыт. Туда из Запорожья выехали машины и автобусы с гуманитарным грузом.

Более 90 тонн продуктов питания и медикаментов следует в город, который уже 11 суток находится в блокаде, сообщают в Мариупольском горсовете.

"Священнослужители православной церкви выступили с инициативой лично сопровождать гуманитарный караван. Все для того чтобы 400 тысяч мариупольцев получили долгожданную и критически важную помощь", - говорится в сообщении.

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Попытки отправить гуманитарную помощь жителями Мариуполя украинские власти предпринимали и в предыдущие дни. Однако оккупанты не пропускали фуры с продуктами в город. Машины и автобусы обстреливались.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.