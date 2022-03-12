Зеленый коридор в Мариуполь открыт. Поехала "гуманитарка"

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1458
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2754
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 6498
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7176
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 94998
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6644
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2790
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6606
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
7
9
4
3
5
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Харьков сейчас: показали жуткие кадры из разбитого города
Харьков сейчас: показали жуткие кадры из разбитого города
Николаев горит после вражеских обстрелов. Есть раненые
Николаев горит после вражеских обстрелов. Есть раненые
ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)
ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
Видео
Все видео
"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
Митинг в Мелитополе: местные жители требуют от оккупантов выпустить мэра (обновлено)
Митинг в Мелитополе: местные жители требуют от оккупантов выпустить мэра (обновлено)
Тероборона Сумщины голыми руками остановила 3 танка РФ и артилерию: плюс двое 200-х
Тероборона Сумщины голыми руками остановила 3 танка РФ и артилерию: плюс двое 200-х
"Путин - больная, извращенная тварь, должен проглотить яду" - оккупанты разрушили гостиницу "Украина" в Чернигове
"Путин - больная, извращенная тварь, должен проглотить яду" - оккупанты разрушили гостиницу "Украина" в Чернигове
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 279
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2952
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3798
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8829
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3204
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 684
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 09:33

Спецтема: Война России против Украины

Зеленый коридор в Мариуполь открыт. Поехала "гуманитарка"

  Комментировать
Зеленый коридор в Мариуполь открыт. Поехала &quot;гуманитарка&quot;
В Мариуполь двинулся гуманитарный конвой. ФОТО: скриншот

Зеленый коридор в Мариуполь открыт. Туда из Запорожья выехали машины и автобусы с гуманитарным грузом.

Более 90 тонн продуктов питания и медикаментов следует в город, который уже 11 суток находится в блокаде, сообщают в Мариупольском горсовете.

"Священнослужители православной церкви выступили с инициативой лично сопровождать гуманитарный караван. Все для того чтобы 400 тысяч мариупольцев получили долгожданную и критически важную помощь", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин - больная, извращенная тварь, должен проглотить яду" - оккупанты разрушили гостиницу "Украина" в Чернигове

Попытки отправить гуманитарную помощь жителями Мариуполя украинские власти предпринимали и в предыдущие дни. Однако оккупанты не пропускали фуры с продуктами в город. Машины и автобусы обстреливались.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленый коридор в Мариуполь открыт. Поехала "гуманитарка"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 94989
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 67381
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 42988
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 35849
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 29337
Регионы
Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео
Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео Просмотров: 18
Фиксировали активность разведывательных беспилотников: глава Харьковщины поделился новостями в регионе
Фиксировали активность разведывательных беспилотников: глава Харьковщины поделился новостями в регионе
"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
 Просмотров: 9
Оккупанты ударили по городам из бомбардировщиков - Генштаб
Оккупанты ударили по городам из бомбардировщиков - Генштаб Просмотров: 3951
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
7
 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
3
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
Россия выдвинула условие Украине для завершения войны
Голосов: 299
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть