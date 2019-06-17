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"Зеленский будет стараться развалить государство" — Забужко

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  Оксана Забужко в Виннице: "Если нам первым выпадают вызовы, это означает, что мы значительно более сильный народ, чем о себе думаем". Фото: gazeta.ua
Оксана Забужко в Виннице: "Если нам первым выпадают вызовы, это означает, что мы значительно более сильный народ, чем о себе думаем". Фото: gazeta.ua

16 июня, во время презентации собственных произведений в Виннице, украинская писательница Оксана Забужко затронул тему места Украины и народа в становлении государства.

В частности, она отметила, что украинцам следует перестать считать Украину островом.

"Я понимаю, что мы на фестивале "Остров Европа", но давайте перестать считать Украину островом, — говорит писательница публике — Надо перестать думать, что украинцы — самый несчастный и самый глупый народ в мире. Отнюдь. Это проблемы, о которых мы говорим сегодня переживает Украина, они общецивилизационные".

По ее словам, мы — фронтир. Мы первые. Ибо по Божьему замыслу... Какой-то сценарист, или разумная организация на земле все же существует, история имеет смысл. Иначе, что мы здесь все делаем? Если мы фронтир, если нам первым выпадают вызовы, это означает, что мы значительно более сильный народ, чем о себе думаем.

Нам вбивали то комплекс неполноценности, что до сих пор себе не доверяем

События 21 века в этом убедить. Но нам столько раз убивали то комплекс неполноценности, что до сих пор себе не доверяем.

"Приезжают западные интеллектуалы к нам и говорят: "Ни один народ не выдержал бы на дистанции одного поколения два майдана, фактически три, считая первый в 1990 году". В конце концов, он стал толчком к распаду Советского Союза", - добавляет Оксана.

Мы еще все думаем, хватит ли нам сил, и что-то теперь когда Зеленский. Они же будут стараться развалить государство и институты? Да, они будут это делать. Но мы же для этого? Давайте перестать воспринимать себя как объект эксперимента. Надо воспринимать себя как субъект истории.

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"Остров Европа" основан украинскими літераторками Екатериной Калитко и Анной Вовченко 2015-го. Проект призван артикулировать достижения "малых" и "камерных" литератур Европы (Центрально-Восточная Европа, Балканы, Средиземноморье и другие регионы, а также творчество мигрантов) и их связь с украинским историко-культурным контекстом.

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Дата
17
июня

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