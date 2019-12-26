Ждали больше 15 лет: показали, как выглядит жилье для военных

 
Ексклюзивы
1/5
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 6291
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6003
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 891
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 369
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2997
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2106
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3150
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1836
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
7
7
29
8
4
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Неожиданно зацвели сакуры
Неожиданно зацвели сакуры
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации &quot;Шпигеля&quot; поразили подольскими блюдами
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации "Шпигеля" поразили подольскими блюдами
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
Видео
Все видео
Ждали больше 15 лет: показали, как выглядит жилье для военных
Ждали больше 15 лет: показали, как выглядит жилье для военных
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 846
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3150
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3276
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1395
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 108
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 04:20

Ждали больше 15 лет: показали, как выглядит жилье для военных

  Комментировать
Ждали больше 15 лет: показали, как выглядит жилье для военных
Квартира для военных находится на окраине Винницы, на улице Зулинского, 92. Фото: Вежа

Ближе к Новому 2020 году военным Виннице сделали сюрприз - подарили квартиры. 52 семьи военнослужащих и пенсионеров Национальной гвардии Украины получили сертификаты на квадратные метры.

Дом находится по адресу Зулинского, 92. Имеет 9 этажей и 72 квартиры. Есть одно-, двух - и трехкомнатные.

"В 2012 году войска приобрели всего 9 квартир в Украине. В 2013 году – 18 квартир, а уже в 2014-2019-м – более 400 квартир каждого года. Это является свидетельством того, что в государстве уделяется внимание социальной защите, ведь военнослужащие, которые ежедневно защищают Украину, ее территориальную целостность и суверенитет, должны иметь достойные условия проживания", - говорит командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Упростили процедуру аренды государственного и коммунального имущества

Подавляющее большинство квартир получили военнослужащие воинских частей Национальной гвардии Украины винницкого гарнизона 3008 и 3028, которые с первых дней выполняли служебно-боевые задачи в зоне АТО и ООС.

По словам Николая Балана, остальные сертификатов на жилье получат семьи нацгвардійців по месту прохождения службы из других регионов Украины.

Один из военных ждал квартиру более 15 лет.

"Каждый Новый Год мы загадывали одно и то же желание – иметь квартиру. Мы с мужем с первых дней службы стали в очередь на квадратные метры. И до сих пор не верится, что имеем собственный уголок. Это большая радость для нас, довольны, очень счастливы. Поздравляю всех новоселов с заселением в новый дом. Пусть здесь всегда царит мир и добро", – рассказывает військовослубовець Антонина Ярошенко, передает vezha.vn.ua.

В июне 2019 Кабмин одобрил решение о перераспределении средств и обеспечения приобретение около 500 квартир для участников АТО и ООС, переселенцев и майдановцев, а также для семей погибших воинов.

С начала 2019 года для военнослужащих и пенсионеров Национальной гвардии Украины ввели в эксплуатацию два 40-квартирных дома в Вышгороде, и служебное жилье в Харькове (40 квартир и 64 номера квартирного типа на территории Национальной академии), а также приобрели 62 квартиры в разных регионах Украины. Кроме того 17 нацгвардийцев, которые проходят службу в воинских частях по охране атомных электростанций, получили денежные компенсации на приобретение жилья. Сообщается, что до конца текущего года для военнослужащих планируют приобрести еще 77 квартир.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ждали больше 15 лет: показали, как выглядит жилье для военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 22725
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 9684
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 8235
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 6309
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
 2 Просмотров: 6282
Винница
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
 Просмотров: 4203
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
7
 Просмотров: 2430
Неожиданно зацвели сакуры
Неожиданно зацвели сакуры
7
 Просмотров: 720
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации "Шпигеля" поразили подольскими блюдами
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации "Шпигеля" поразили подольскими блюдами
29
 Просмотров: 3681
"Начало эпохи бедности": бюджет областного центра уменьшили вдвое
"Начало эпохи бедности": бюджет областного центра уменьшили вдвое Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
31
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
10
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
8
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
4
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
Голосов: 210
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua