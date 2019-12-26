Ждали больше 15 лет: показали, как выглядит жилье для военных

Квартира для военных находится на окраине Винницы, на улице Зулинского, 92. Фото: Вежа

Ближе к Новому 2020 году военным Виннице сделали сюрприз - подарили квартиры. 52 семьи военнослужащих и пенсионеров Национальной гвардии Украины получили сертификаты на квадратные метры.

Дом находится по адресу Зулинского, 92. Имеет 9 этажей и 72 квартиры. Есть одно-, двух - и трехкомнатные.

"В 2012 году войска приобрели всего 9 квартир в Украине. В 2013 году – 18 квартир, а уже в 2014-2019-м – более 400 квартир каждого года. Это является свидетельством того, что в государстве уделяется внимание социальной защите, ведь военнослужащие, которые ежедневно защищают Украину, ее территориальную целостность и суверенитет, должны иметь достойные условия проживания", - говорит командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан.

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Подавляющее большинство квартир получили военнослужащие воинских частей Национальной гвардии Украины винницкого гарнизона 3008 и 3028, которые с первых дней выполняли служебно-боевые задачи в зоне АТО и ООС.

По словам Николая Балана, остальные сертификатов на жилье получат семьи нацгвардійців по месту прохождения службы из других регионов Украины.

Один из военных ждал квартиру более 15 лет.

"Каждый Новый Год мы загадывали одно и то же желание – иметь квартиру. Мы с мужем с первых дней службы стали в очередь на квадратные метры. И до сих пор не верится, что имеем собственный уголок. Это большая радость для нас, довольны, очень счастливы. Поздравляю всех новоселов с заселением в новый дом. Пусть здесь всегда царит мир и добро", – рассказывает військовослубовець Антонина Ярошенко, передает vezha.vn.ua.

В июне 2019 Кабмин одобрил решение о перераспределении средств и обеспечения приобретение около 500 квартир для участников АТО и ООС, переселенцев и майдановцев, а также для семей погибших воинов. С начала 2019 года для военнослужащих и пенсионеров Национальной гвардии Украины ввели в эксплуатацию два 40-квартирных дома в Вышгороде, и служебное жилье в Харькове (40 квартир и 64 номера квартирного типа на территории Национальной академии), а также приобрели 62 квартиры в разных регионах Украины. Кроме того 17 нацгвардийцев, которые проходят службу в воинских частях по охране атомных электростанций, получили денежные компенсации на приобретение жилья. Сообщается, что до конца текущего года для военнослужащих планируют приобрести еще 77 квартир.