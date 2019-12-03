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вторник, 03 декабря 2019 09:29

Затонувший танкер в Одессе: самое большое загрязнение наступит во время поднятия судна

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Затонувший танкер в Одессе: самое большое загрязнение наступит во время поднятия судна
pushkinska Одесса: экологи встревожились загрязнением, которое ожидают во время эвакуации затонувшего судна

Внутренние помещения бункеровщика Delfi еще не обследованы. Потому реальное состояние танкера остается неизвестным.

Одесские экологи заявляют, что не фиксировали повышения содержания нефтепродуктов в море с 27 ноября. Однако цифры могут измениться, когда судно поднимут из воды, пишет pushkinska.

По подсчетам специалистов, в воду попало 100-150 литров топлива. Все же, что выбросило на берег, коммунальщики собрали. Сейчас мы ждем сумму ущерба, нанесенного экологии.

"Но не стоит забывать, что при эвакуации судна мы получим серьезное превышение показателя загрязнения. Выброса грязной воды "не избежать"", – отметили чиновники мэрии.

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В то же время они надеются на защитные боны, которые должны удержать избыток нефтепродуктов. В Одесской мэрии уверяют, что сумма убытков может быть ниже реальной, но "ситуацию спустить на тормоза не получится".

Одессе авария танкера "Делфи" привела к значительному загрязнению побережья Черного моря.

Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" превышает предельно допустимую концентрацию в 90 случае.

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Дата
03
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