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понедельник, 03 июня 2019 10:19

Застрелил сына и покончил с собой

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Застрелил сына и покончил с собой
Застрелил сына и покончил с собой. Фото: Национальная полиция

Отец выстрелил в голову сыну, а после совершения преступления пошел в комнату и застрелился из обреза.

В Чугуеве Харьковской области 61-летний мужчина застрелил сына, а затем покончил с собой, сообщает пресс-служба Нацполиции региона, пишет Корреспондент.

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"Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья в голову 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина ушел в комнату и застрелился из обреза", - сообщили в полиции.

В день трагедии злоумышленник употреблял алкоголь. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Во Львовской области мужчина выпал из корзины воздушного шара. От полученных травм погиб на месте, сообщает полиция Львовской области.

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Дата
03
июня

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