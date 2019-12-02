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вторник, 03 декабря 2019 04:15

Запустили безналичный проезд во всем общественном транспорте

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Запустили безналичный проезд во всем общественном транспорте

В Виннице официально запустили электронный билет в трамваях.

Мэр города Сергей Моргунов проверил работы валидатора в трамвае с помощью персонализированной карточки винничанина и первым попытался оплатить проезд, пишет vn.presspoint.

"Оплата за проезд Муниципальной карточкой винничанина и бесконтактными банковскими картами - это новые возможности для пассажиров, их комфортного пользования муниципальным транспортом и развития города в направлении Smart city. Благодаря Муниципальной карте дальнейшем человек сможет пользоваться дополнительными сервисами. Внедрение безналичной системы оплаты проезда - это еще один шаг в направлении модернизации и осовременивания транспортной системы города, которой мы постоянно занимаемся ", - рассказал городской голова Сергей Моргунов.

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Осуществление безналичной оплаты проезда возможно через стационарные валидаторы, установленные во всех трамваях, курсирующих по городу. Прием оплаты платежной картой осуществляется на стационарных валидаторах на каждой двери, а печать билетов осуществляется только на вторых дверях.

Следующим шагом является расширение сети бесконтактной оплаты за проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси. К концу 2019 рассчитаться к помощи Муниципальной карточки и бесконтактных банковских карт, включая возможность расчета через смартфоны, будет доступно в троллейбусах и муниципальных автобусах.

В маршрутных такси тестирования системы на их бортах начнется с 1 января 2020 года.

В Виннице начали устанавливать цифровое электронное табло с графиком движения общественного транспорта. В городе установят 50 таких умных остановок.
Включать электронное табло начнут на трамвайных остановках ближе к Новому году.

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