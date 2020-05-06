Заместитель городского главы покусал полицейского

В Каменке говорят, что Нечиталюка тяжело ращозлить. Фото прокуратура

Заместитель городского головы Каменки получил подозрение за то, что напал на полицейского.

"В Каменке полиция остановила авто под управлением должностного лица. Он был пьян. Мужчину доставили в отделение полиции. Там начал нецензурно ругаться и укусил полицейского за левую кисть, повредив ему палец", - информируют в пресс-службе прокуратуры области.

Речь идет о первом заместителе мэра Александра Нечиталюка.

Между тем депутат городского совета Наталия Клименко возмущается ситуацией на страницах социальной сети:

"Вчера городской совет собрал подписи работников, которые согласились взять на поруки первого заместителя городского головы Нечиталюка. Неужели вы не понимаете, что своими действиями дискредитируете орган местного самоуправления, что вы публичные люди, а ведете себя так, как будто живете на необитаемом острове?"

У нас прокуратура и полиция прессуют городской совет годами

"Конфликт действительно имел место, - говорит мэр Каменки Владимир Тирон. - Что и говорить, Нечиталюк попал в неприятную историю. Он понял свою вину. Сейчас участники делают существенные шаги к пониманию. Думаю, через несколько дней конфликт будет исчерпан".

за чиновника вступились и простые горожане.

"Саша Нечиталюк - нормальный парень, - рассказывает местный житель Алексей. Фамилию не хочет называть. - Об этом вам все в Каменке скажут. У нас прокуратура и полиция прессуют городской совет годами. Ищут компромат на мэра и заместителей. Время от времени объявляют какие-то подозрения, а потом, когда люди возмущаются, прячутся в кусты и о подозрениях забывают. Может, где-то поймали Нечиталюка, спровоцировали конфликт. Он порядочный парень, это его надо было довести до такого".

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В апреле в Каменке обнаружили одну из крупнейших в области вспышек коронавируса.