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среда, 26 декабря 2018 16:50

Замерзших пассажиров маршрутки случайно спасли из снежного плена

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На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Днепропетровской области
  На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.
На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.

Порывы ветра валили деревья. Без электроэнергии остались 172 населенных пункта. Это больше по сравнению с другими регионами.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Днепропетровской области
  На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.
На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.

Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы. Спасли 223 человека, двое из которых - дети.

"Ночью 26 декабря спасли пассажиров рейсовой маршрутки "Мариуполь-Днепр". - За снежных заносов водитель решил объехать затор и в момент застрял. И сразу об этом пожалел. Вместе с шестью пассажирами простояли 4:00. Очень замерзли", - говорит Gazeta.ua пресс-секретарь руководителя ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Около 11 вечера сложные участки дороги объезжал руководитель Днепропетровской ГСЧС Андрей Кульбач. Своим внедорожником "Тойота" довез пассажиров "Богдана" в Днепр.

"На заднем сиденье сели четыре женщины, а двое мужчин поместились в багажнике. Предлагали им отогреться в нашем учебном центре, но они отказались. Некоторые спешили по своим делам. Так их довезли до остановок Днепра. А водитель остался ждать спасателей. Они по очереди вытягивали грузовик и два рейсовых автобуса по трассе Днепр-Запорожье в Солонянском районе", - рассказывает Дарья Гречищева.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Днепропетровской области
  На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.
На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.

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В течение 26-27 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение.

26-27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура в среду ночью 4-10 градусов мороза, днем на юге и западе с распространением на большую часть территории страны повышение до -3 ... + 3 градусов.

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26
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