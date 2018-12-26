Замерзших пассажиров маршрутки случайно спасли из снежного плена

На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Днепропетровской области На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.

Порывы ветра валили деревья. Без электроэнергии остались 172 населенных пункта. Это больше по сравнению с другими регионами.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Днепропетровской области На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.

Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы. Спасли 223 человека, двое из которых - дети.

"Ночью 26 декабря спасли пассажиров рейсовой маршрутки "Мариуполь-Днепр". - За снежных заносов водитель решил объехать затор и в момент застрял. И сразу об этом пожалел. Вместе с шестью пассажирами простояли 4:00. Очень замерзли", - говорит Gazeta.ua пресс-секретарь руководителя ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Около 11 вечера сложные участки дороги объезжал руководитель Днепропетровской ГСЧС Андрей Кульбач. Своим внедорожником "Тойота" довез пассажиров "Богдана" в Днепр.

"На заднем сиденье сели четыре женщины, а двое мужчин поместились в багажнике. Предлагали им отогреться в нашем учебном центре, но они отказались. Некоторые спешили по своим делам. Так их довезли до остановок Днепра. А водитель остался ждать спасателей. Они по очереди вытягивали грузовик и два рейсовых автобуса по трассе Днепр-Запорожье в Солонянском районе", - рассказывает Дарья Гречищева.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Днепропетровской области На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. Среди них - грузовики, "скорые", пассажирские автобусы.

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В течение 26-27 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. 26-27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура в среду ночью 4-10 градусов мороза, днем на юге и западе с распространением на большую часть территории страны повышение до -3 ... + 3 градусов.