Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками

Фото: ГУ НП в Полтавской області

На Полтавщине нашли тело молодой женщины с татуировками. Правоохранители пытаются установить родных погибшей - в базах пропавших без вести она не значится.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказали в пресс-службе главного управления национальной полиции в Полтавской области.

Утром 10 декабря работники во время обследования электросети обнаружили недалеко от дороги между населенными пунктами тело. Это произошло на территории Щербановского ОТГ на окраине Полтавы.

"Признаков насильственной смерти нет. Предварительно врачи квалифицируют причину смерти как общее переохлаждение. Ожидаем более детального обследования - в каком она состоянии была и тому подобное. Главное сейчас установить личность. У нас нет заявлений о безвести пропавших женщинах примерно такого возраста и в этот период. Единственное, что можно сказать: под телом был снег. То есть, она умерла после того, как выпал снег, отсюда можем говорить о временных рамках ее смерти", - сообщил начальник отдела коммуникации областного управления полиции Юрий Сулаев.

Первый снег в Полтаве выпал на прошлой неделе, в ночь на 3 декабря.

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Известно, что женщине на вид 25-35 лет. Худощавого телосложения. Волосы окрашенные в темный цвет, длиной 35-45 см. Женщина имеет особые приметы в виде татуировок.

В частности, на внутренней поверхности локтевого сгиба левой руки рисунок похож на стилизованный ключ и замочную скважину. Справа на животе ниже пупка - татуировка в виде лежащего на спине львенка. На безымянном пальце правой руки - голова льва в короне. На задней поверхности обоих бедер татуировки в виде бантику.

Дело ведут в Полтавском районном отделе полиции. Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией, которая поможет идентифицировать лицо, или знает, кому могут принадлежать такие тату, сразу сообщить в полицию. Контактный телефон Полтавского районного отделения: (0532) 51-76-03 или 102.

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