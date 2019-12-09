"Люблю тебя, мама" - мужчину с предсмертной запиской нашли мертвым под домом

В Киеве из окна 8 этажа прыгнул 22-летний мужчина. Фото - kiev.informator.ua

Утром 9 декабря в Киеве возле дома на ул. Ярослава Гашека, 8а нашли мертвым 22-летнего мужчину.

Тело обнаружил прохожий, который перед тем слышал звук от падения. Выяснилось, погибший жил в этом же доме на 8 этаже, пишет Информатор.

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Родители мужчины рассказали, что у него были психические расстройства. Самого события они не видели, только слышали громкий звук падения. При осмотре помещения нашли записку с текстом: "Люблю тебя, мама. Я - Геркулес".

Детали трагедии выясняют полицейские.

На ул. Маршала Малиновского в Одессе парень совершил суицид - прыгнул с высоты. Известно, что он оставил предсмертную записку. В ней попрощался с матерью и попросил кремировать тело, развеяв прах над морем.