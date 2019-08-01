Заманивали побрякушками и едой - как проходил необычный забег для младенцев

Фото: Ирина Кальченко

1 августа в Виннице на майдане Независимости прошел ежегодный "забег в ползунках".

"Количество участников - 64. Участие принимают дети от 8 месяцев до 1 года и двух месяцев. Позаимствовали идею за рубежом. По Украине аналогов нет", - говорят организаторы соревнований Ерофеева Лариса и Денис Григорович.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялся "забег в ползунках"

Забег начался в 16:00. Перед тем, родители настраивали детей на соревнования. Поощряли детей любимыми игрушками-домашними животными, телефонами, ключами, ездой.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялся "забег в ползунках"

Дистанция - 5 метров. Забег проходил одновременно на трех дорожках.

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Мальчики соревновались отдельно от девочек. Главное правило для родителей - не трогать ребенка руками.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялся "забег в ползунках"

"За еду что хочешь сделает", - смеется Ирина - мама 11-месячной Дианы (фамилию не называет).

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялся "забег в ползунках"

Время каждого участника фиксировалось.

"Пока кто-то доползал до финиша, мы успели сделать два концерта", - говорит Игорь - папа 11-месячной Наташи.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялся "забег в ползунках"

Каждый участник получил сертификат в детскую комнату. Победителям подарили подгузники, игрушки, книги и сладости.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице состоялся "забег в ползунках"





Специальная диета заключается в том что для рождения мальчика в рационе должна преобладать пища богата ионами калия и натрия: мясо, персики. Для девочки-продукты богаты ионами кальция и магния-молочные продукты, зелень. Для того, чтобы запланировать пол ребенка необходимо придерживаться диеты, метода "восстановление" крови и подсознательно думать о желанной ребенка.Специальная диета заключается в том что для рождения мальчика в рационе должна преобладать пища богата ионами калия и натрия: мясо, персики. Для девочки-продукты богаты ионами кальция и магния-молочные продукты, зелень.