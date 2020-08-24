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понедельник, 24 августа 2020 09:53

Закарпатье подтапливает. Вода в реках поднимется

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Закарпатье подтапливает. Вода в реках поднимется
24 августа Закарпатье может подтопить. Фото: Цензор.нет

24 августа, населенные пункты Закарпатской области может подтопить.

"В первую половину 24 августа на малых водотоках рек Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0.3-1.3 метра. В местах прохождения сильных ливней сформируется значительный местный и склонен сток, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек", - говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Также существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного почвы.

На День Независимости, который отмечается в Украине 24 августа, испортится погода на западе и севере страны, а также в Винницкой области - там ожидаются грозы.

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Дата
24
августа

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