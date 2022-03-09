Захватчики беспощадно обстреляли Дергачи среди ночи - видео

Оккупанты ночью били по Дергачам. ФОТО: mykharkov.info

Город Дергачи в Харьковской области сегодня ночью обстреляли российские оккупанты.

Сообщений о жертвах атаки по состоянию на 05:40 не поступало. Видео, на котором виден обстрел Дергачей, выложили в сеть телеграмм-каналы.

Дергачи агрессор сильно обстреливал и вчера. Город "накрывали" кассетными бомбами. Пострадали жилые кварталы. Минимум три человека погибли, сообщал представитель дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.