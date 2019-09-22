Задержанных во время разгона блокады российского угля отпустили

Задержанных во Львовской области отпустили. Фото: РБК

Задержанные участники блокады вблизи населенного пункта Сосновка Львовской области отпущены полицией на свободу. Вышел с ними из СИЗО и экс-нардеп Семен Семенченко.

"Всех задержанных удалось вытянуть из полиции. Меня тоже отпустили. Составили протокол административного правонарушения. Жду назначения суда в Червонограде. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщил Семенченко в Facebook.

Бывший политик добавил, что удалось с помощью местного населения отстоять всех задержанных. По его словам, помимо спецназовцев и полиции, участие в штурме активистов также принимали и титушки.

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Правоохранители разогнали протест и задержали 28 человек, в том числе экс-командира батальона Донбасс Семена Семенченко. Адвокат утверждал, что некоторых активистов избили.