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Правоохранители силой разогнали активистов, которые блокировали российский уголь

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Правоохранители силой разогнали активистов, которые блокировали российский уголь
На Львовщине правоохранители жестоко разогнали активистов. Фото: скриншот

Во Львовской области полиция жестоко разогнала активистов, которые блокировали вагоны с российским углем на железнодорожной станции Сосновка.

Как отмечается, правоохранители задержали более 20 человек, среди них ветераны АТО и местные шахтеры. Об этом сообщает 24 канал.

Спецназовцы из применением силы оттеснили участников блокады в Сосновке от места блокировки вагонов с российским углем. Впоследствии полиция начала задерживать активистов. Среди задержанных ветераны АТО, шахтеры, а также первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Адвокат Семенченко отметил, что часть людей сильно избита.

"После жестокого избиения людей в Сосновке (Львовская область) задержаны более 20 человек. Часть находится в Червоноградском отделении полиции. Часть в Сокаль. Задержаны также Семен Семенченко. Сейчас тянут время, ждут указаний из Киева и готовят протоколы о задержании. Часть людей сильно избита", - соответствующее сообщение опубликовали на странице Семенченко в Facebook.

В полиции ничего не сообщают о задержанных. В пресс-службе отметили, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

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"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить беззаконные действия. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения", - сказал полковник полиции Василий Виконский.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за блокирования транспортных коммуникаций, а также захвата транспортного предприятия. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

1 сентября активисты заметили вагоны с надписью "Росийские Железные Дороги" на станции Сосновка. Участники боевых действий, шахтеры и жители остановили поезд и начали бессрочную акцию протеста. Недалеко от станции активисты устроили палаточный городок и начали круглосуточное дежурство.

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