Задержали 22-летнего парня, который колол иглой женщин

 
Ексклюзивы
1/5
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3564
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2241
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3699
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3672
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3339
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5598
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16653
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 639
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2943
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 6039
Фото
Все фото
12
13
5
19
16
Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
Как винничане поздравляли Европу
Как винничане поздравляли Европу
Фермеру сожгли третью машину
Фермеру сожгли третью машину
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Восстанавливают мост мельницы Потоцкого, который прославился после завораживающих танцев девушек
Восстанавливают мост мельницы Потоцкого, который прославился после завораживающих танцев девушек
Видео
Все видео
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Прихожане ПЦУ и РПЦ не поделили церковь
Прихожане ПЦУ и РПЦ не поделили церковь
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 549
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6066
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2943
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 621
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 783
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
понедельник, 27 мая 2019 15:29

Задержали 22-летнего парня, который колол иглой женщин

  Комментировать
Задержали 22-летнего парня, который колол иглой женщин
Парня, который колол женщин иглой взяли под стражу. Фото: Національна поліція

Работники Киевского отделения полиции 24 мая задержали 22-летнего парня, который в течение апреля месяца в Виннице колол женщин иглой. Правонарушитель признался, что делал это ради развлечения.

Винницкий городской суд избрал меру пресечения. Теперь парень два месяца проведет под стражей, без возможности внесения залога.

В полицию поступило 10 сообщений от винничанок о том, что на улицах города неизвестный нанес им телесные повреждения колющим предметом. Некоторые из пострадавших обращались к медикам, чтобы сдать анализы на ВИЧ.

Задержанный признался в нападениях. Он вспоминает 5-6 случаев. По его словам, колол женщин иглой от шприцов, которые покупал в аптеке, ради развлечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Губернатор Винницкой области подал в отставку

"Во время рассмотрения указанного ходатайства было установлено, что в течение двух месяцев на улицах города Винницы 22-летний подозреваемый совершал хулиганские действия – с помощью медицинской иглы, колол рядовых женщин, при этом нанося им телесные повреждения. По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения, судья принял решение об удовлетворении ходатайства следователя и применении к подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - сообщает пресс-служба Винницкого городского суда.

Против задержанного открыты уголовные производства. За такие развлечения правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

От действий мужчины пострадала женщина, которая шла по улице Топольского. К ней со спины подбежал неизвестный и уколол острым предметом. Женщина вернулась и увидела мужа в капюшоне. Злоумышленник скрылся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали 22-летнего парня, который колол иглой женщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Гильермо дель Торо представил сказку для взрослых с крепкими нервами

Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"

Итальянец построил церковь в Киеве

Украинцев призвали вернуться в состав Польши

"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы

Открыли самый красивый мост в мире

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 219773
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 101052
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 34978
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 21744
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 18208
Винница
"Кто имеет деньги, тот и берет", - рассказали, сколько стоит сезонная клубника
"Кто имеет деньги, тот и берет", - рассказали, сколько стоит сезонная клубника Просмотров: 792
Владельцам электрокаров сделали подарок
Владельцам электрокаров сделали подарок Просмотров: 270
Чиновников пересадили на бесплатные велосипеды
Чиновников пересадили на бесплатные велосипеды
 Просмотров: 1017
Начали отбирать машины за коммунальные долги
Начали отбирать машины за коммунальные долги
 Просмотров: 1737
Губернатор Винницкой области подал в отставку
Губернатор Винницкой области подал в отставку Просмотров: 36
Больше всего комментируют
19
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
11
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Признавалась в любви Путину - сорвали концерт певицы
3
Из-за Филарета церковь может потерять томос
Голосов: 3817
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua