Задержали 22-летнего парня, который колол иглой женщин

Парня, который колол женщин иглой взяли под стражу. Фото: Національна поліція

Работники Киевского отделения полиции 24 мая задержали 22-летнего парня, который в течение апреля месяца в Виннице колол женщин иглой. Правонарушитель признался, что делал это ради развлечения.

Винницкий городской суд избрал меру пресечения. Теперь парень два месяца проведет под стражей, без возможности внесения залога.

В полицию поступило 10 сообщений от винничанок о том, что на улицах города неизвестный нанес им телесные повреждения колющим предметом. Некоторые из пострадавших обращались к медикам, чтобы сдать анализы на ВИЧ.

Задержанный признался в нападениях. Он вспоминает 5-6 случаев. По его словам, колол женщин иглой от шприцов, которые покупал в аптеке, ради развлечения.

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"Во время рассмотрения указанного ходатайства было установлено, что в течение двух месяцев на улицах города Винницы 22-летний подозреваемый совершал хулиганские действия – с помощью медицинской иглы, колол рядовых женщин, при этом нанося им телесные повреждения. По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения, судья принял решение об удовлетворении ходатайства следователя и применении к подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - сообщает пресс-служба Винницкого городского суда.

Против задержанного открыты уголовные производства. За такие развлечения правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

От действий мужчины пострадала женщина, которая шла по улице Топольского. К ней со спины подбежал неизвестный и уколол острым предметом. Женщина вернулась и увидела мужа в капюшоне. Злоумышленник скрылся.