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суббота, 12 мая 2018 15:32

За водителями автобусов начали следить
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Автор: Тетяна САРАХАН
  За водителями автобусов начали следить: в Виннице создали оперативный диспетчерский центр
За водителями автобусов начали следить: в Виннице создали оперативный диспетчерский центр

В Виннице создали оперативный диспетчерский центр. Он следит за автобусами, которые движутся по всей Винницкой области и за ее пределами.

В Украине это единственный такой центр с GPS-технологиями. В режиме реального времени видит остановки автобусов, скорость движения или время опаздывания от графика движения.

"Часто возникают конфликты между пассажирами и водителями. К сожалению, перевозчики часто не соблюдают графиков движения автобусов. Бывает неадекватное поведение пассажиров, - рассказал директор областного жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и инфраструктуры Сергей Волков.

На карте видно каждый автобус и информацию о его перевозчике. К системе уже подключили 224 автобусов. Их обустроили GPS-трекерами. До конца года будут следить за всеми перевозчиками.

Автор: Тетяна САРАХАН
  За водителями автобусов начали следить: в Виннице создали оперативный диспетчерский центр
За водителями автобусов начали следить: в Виннице создали оперативный диспетчерский центр

"Нашу работу отметили на международном сайте Gurtam. Нас приравняли к Дубайского аэропорта. Он тоже в 2017 году внедрил технологию, где показывают около 2500 маршрутов, - отметил Сергей Волков.

"Сама система оперативного диспетчерского центра повышает качество предоставления услуг перевозки пассажиров. Даже сам перевозчик заинтересован следить за собственным имуществом. Расход топлива, скорость движения. И важно - это безопасность движения. Новая система будет воспитывать водителей. Она четко отслеживает скорость транспортного средства, потому что часто является жалобы на превышение скорости водителями на междугородных маршрутах особенно на тех участках дорог, где есть хорошие дороги", - председатель облгосадминистарции Валерий Коровий.

Автор: Тетяна САРАХАН
  За водителями автобусов начали следить: в Виннице создали оперативный диспетчерский центр
За водителями автобусов начали следить: в Виннице создали оперативный диспетчерский центр

Также хотят ввести онлайн-связь и сервиса оценки качества перевозки пассажиров. Уже заканчивают разрабатывать сайт центра, чтобы в отзывах пассажир мог написать свой отзыв.

"На АТП имеем доступ к своим автобусам этого центра. Контролируем всех водителей. Исправляем ошибки. Водители могут сойти с маршрута. При этом никого не предупредив. За это получил штраф. Если не выехал на линию - 500 гривен штрафа. Столько же, если не одел форму. Также на такую ​​сумму штрафуем механика, который выпускает на маршрут водителя", - говорит Gazeta.ua перевозчик Сергей Кривешко.

Автор: Тетяна САРАХАН
  За водителями автобусов начали следить: в Виннице создали оперативный диспетчерский центр
За водителями автобусов начали следить: в Виннице создали оперативный диспетчерский центр

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В Виннице вводят электронный билет, которым будут пользоваться в автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках. Для этого Винницкий городской совет берет кредит 5,5 млн евро от Европейского банка развития и инвестиций. Еще один миллион - выделяют из городской казны.

За 16 месяцев весь винницкий транспорт подключат к электронной системе. Первые валидаторы и консоли устанавливать именно в муниципальном транспорте. Вторым этапом станут частные перевозчики.

Автор: Gazeta.ua
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