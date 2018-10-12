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понедельник, 15 октября 2018 04:20

За проезд на велосипеде предлагают деньги

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Автор: Татьяна САРАХАН
  В Виннице предлагают бесплатный проезд на велосипедах
В Виннице предлагают бесплатный проезд на велосипедах

Жителям предложили бесплатные поездки на велосипедах, который можно взять напрокат.

Представители "nextbike" хотят, чтобы горожане помогали перевозить велосипеды с заполненной станции в пустую. За это они получают бонусные 20 гривен в следующую поездку.

Поездка по ребаланс перемещении большая не тарифицируется.

Горячие станции Виннице на Электросети, на Брацлавский-Замостянской, Келецкой-600-летие и на Железнодорожном вокзале.

По условию на горячую линию надо позвонить и сообщить свой маршрут. Оператор подскажет, где оставить велосипед.

Заполненной в Виннице считается станция, когда все стойки заняты или одна свободная.

"Сегодня бесплатно вечером ехал с работы с базы на Киевской к 600-летию", - говорит Валерий Дехтюк.

Автор: Татьяна САРАХАН
  В Виннице предлагают бесплатный проезд на велосипедах
В Виннице предлагают бесплатный проезд на велосипедах

Жители предлагают лучше доставить дополнительные стики для велосипедов. А потом сервисным автомобилем в вечером перевезти велосипеды где им предстоит место.

Впрочем, операторы говорят, что они сразу заполняются тоже.

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В Виннице заработала международная система велопроката Nextbike. В целом по городу разместили 15 станций. На них разместили 120 велосипедов.

Рассчитаться за катание можно через мобильный банкинг. За первый час езды стоит заплатить 20 грн, а абонемент на месяц стоит 250 грн.

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