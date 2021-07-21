Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело из-за взрыва в Ровно. Фото: Ровно Медиа

Правоохранители Ровенской области открыли уголовное производство из-за взрыва на заводе "Ровноазот".

Авария произошла из-за разгерметизации трубопровода. Выброс газов не представляет угрозы жизни и здоровью населения, сообщает Нацполиция.

Полицейские уже начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах.

Санкция статьи предусматривает:

до 2 лет исправительных работ;

до 3 лет ограничения или лишения свободы;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В ближайшее время экологическая безопасность возьмет пробы воздуха, чтобы подтвердить, что выбросы не несут угрозы людям. Между тем предприятие работает в штатном режиме.

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20 июля на промышленном гиганте ОАО "Ровноазот" произошел взрыв. Произошел выброс азотной кислоты. Людям рекомендуют закрывать окна и двери.