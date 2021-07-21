Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 531
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 243
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 864
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 990
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 441
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
4
16
4
3
17
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Автобус с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие
Автобус с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто
Чем особенная вышивка Волыни
Чем особенная вышивка Волыни
Видео
Все видео
Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео
Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео
Парочка разгуливала по городу голышом, прикрываясь одеялами
Парочка разгуливала по городу голышом, прикрываясь одеялами
Подъезд атаковали тараканы и черви: житель высотки тянет мусор в свою квартиру
Подъезд атаковали тараканы и черви: житель высотки тянет мусор в свою квартиру
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 477
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 288
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 432
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 828
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 234
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 00:35

Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело

  Комментировать
Взрыв на &quot;Ровноазоте&quot;: полиция открыла уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело из-за взрыва в Ровно. Фото: Ровно Медиа

Правоохранители Ровенской области открыли уголовное производство из-за взрыва на заводе "Ровноазот".

Авария произошла из-за разгерметизации трубопровода. Выброс газов не представляет угрозы жизни и здоровью населения, сообщает Нацполиция.

Полицейские уже начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах.

Санкция статьи предусматривает:

до 2 лет исправительных работ;

до 3 лет ограничения или лишения свободы;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В ближайшее время экологическая безопасность возьмет пробы воздуха, чтобы подтвердить, что выбросы не несут угрозы людям. Между тем предприятие работает в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ровно может оказаться на грани экокатастрофы из-за кризиса на заводе минудобрений

20 июля на промышленном гиганте ОАО "Ровноазот" произошел взрыв. Произошел выброс азотной кислоты. Людям рекомендуют закрывать окна и двери.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 16794
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 12735
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9090
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 7803
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 5508
Ровно
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
4
 Просмотров: 855
Автобус с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие
Автобус с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие
16
 Просмотров: 954
В городах переименовывают улицы, названные именем российской оккупантки
В городах переименовывают улицы, названные именем российской оккупантки Просмотров: 990
Мэр города Ровно из-за угроз ромам может сесть за решетку
Мэр города Ровно из-за угроз ромам может сесть за решетку Просмотров: 243
Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео
Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео
 Просмотров: 2547
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 938
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть