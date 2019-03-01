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пятница, 01 марта 2019 17:03

Выставили на продажу ценную подвеску с изображением королевы Марии Стюарт

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Выставили на продажу ценную подвеску с изображением королевы Марии Стюарт
naparise Винницкая область: за бешеные деньги продают найденную археологами золотую подвеску с изображением королевы Марии Стюарт

Винничанин Владимир продает золотую подвеску с изображением королевы Марии Стюарт.

Мужчина оценивает раритетное изделие в 6 млн евро, пишет naparise.

Говорит, он имеет не столько эстетическую ценность, как историческую. Горожанин утверждает, что подвеску недавно нашли археологи на Винниччине.

В объявлении указана другая цена - 6000 евро. Но владелец подчеркнул, что вещь очень редкая и дорогостоящая и ее цена исчисляется миллионами.

Где именно на Винниччине нашли подвеску с изображением королевы, Владимир не сообщает. Он готов показать ее экспертам потенциальных покупателей, чтобы те подтвердили происхождения украшения.

Что нам известно из истории и литературы о Марии и Стюарт?

Она родилась в 1542 году в Шотландии и с детства стала королевой, потом была королевой Франции (как супруга короля Франциска II) и претенденткой на английский престол. Женщину казнили в 1587-м в Лондоне по подозрению в заговоре. Ее трагическая судьба, полная вполне "литературных" по драматизму поворотов и событий, привлекала писателей романтической и последующих эпох.

По количеству исторических и беллетристических биографий, удивительно регулярно издаваемых начиная с XVI века и до настоящего времени, Мария Стюарт не имеет равных себе персоналий в шотландской истории. Романтический образ королевы вдохновил на создание опер "Мария Стюарт" Гаэтано Доницетти и Сергея Слонимского, а также цикла стихотворений "Двадцать сонетов к Марии Стюарт" Иосифа Бродского. Леся Украинка посвятила ей стихотворение "Последняя песня Марии Стюарт".

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Эпизод казни Марии Стюарт воспроизводится в 11-секундном фильме "Казнь Марии Шотландской", снятом в августе 1895 студией Т. Эдисона. Судьба королевы легла в основу нескольких художественных фильмов: "Мария Шотландская" (1936, в главной роли Кэтрин Хепберн), "Мария - королева Шотландии" (1971, в главной роли Ванесса Редгрейв), "Заговор против короны" ( "Gunpowder, Treason & Plot ") (2004, BBC), в главной роли Клеманс Поэзи. В телевизионном фильме "Последняя ночь" ( "La dernire nuit", 1981) в роли Марии Стюарт снялась французская актриса Анни Жирардо.

В швейцарском городе Альтдорф под руинами средневекового здания археологи нашли монеты поздней Римской империи. Ученые считают, что находки свидетельствуют о существовании на этом месте римского поселения.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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