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понедельник, 20 мая 2019 04:15

Вышел на маршрут троллейбус, который похож на трамвай

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Вышел на маршрут троллейбус, который похож на трамвай
facebook Винница: вышел на маршрут новый троллейбус

Созданный в Виннице первый троллейбус, который имеет сходство с трамваем, выехал на маршрут.

Троллейбус курсирует по маршруту №14.

"Когда в 2015 году мастера Винницкой транспортной компании модернизировали первый вагон VinWay, мы даже не могли подумать, что следующим амбициозным проектом коллектива ОТК станет сборник троллейбуса", - говорится в заметке городского головы Сергея Моргунова.

Винницкий троллейбус собрали из деталей преимущественно отечественного производства: Украинская электронная система управления, винницкая система информационного управления. Впрочем, создали эту машину на базе приобретенного в Беларуси троллейбуса.

"Также 5 км автономного хода, система вентиляции в салоне, инновационные детали, которые упростят эксплуатацию и повысят уровень безопасности. А еще - почти 30% экономии электроэнергии по сравнению с троллейбусами старого поколения", - добавляет мэр.

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Винницкая транспортная компания показала модерновый троллейбус собственного производства. Основой нового транспорта стал старый "МАЗ".

Новый "рогатый" обошелся в 5 млн грн. На изготовление одного троллейбуса идет примерно три месяца. В этом году их планируют сделать 4.

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