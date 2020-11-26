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четверг, 26 ноября 2020 11:48

Вырубка лесов в Карпатах привела к серьезной угрозе

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Вырубка лесов в Карпатах привела к серьезной угрозе
За последние 20 лет незаконные вырубки обошлись Румынии в более чем € 5 млрд.Фото:pexels

Карпатский регион находится в реальной опасности. Причина - вырубка лесов и изменение климата.

Об этом заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

"Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - заявила она.

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Директор по вопросам окружающей среды обратилась с проблемой к представителям Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины.

"За последние годы Украина пережила несколько разрушительных паводков. Села и дороги затоплены. Снесенные мосты. Люди убиты. Отчасти это связано с изменением климата. Но незаконные вырубки, происходящие под прикрытием трудностей, с которыми столкнулась Украина, привели к уничтожению крупных участков леса, которые впитывают излишки воды и служат защитой от наводнений ", - сказала Андерсен.

Она призвала государства активизировать борьбу с изменениями климата, а также укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды.

На высоте 1600 м в украинских Карпатах путешественник нашел уникальный дом пастухов. Главная ее особенность в конструкции: хижина имеет 8 углов.

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