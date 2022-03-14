"Вы, падли, ответите за все" - в Чернигове оккупанты цинично разбили университет

Оккупанты разрушили Черниговскую политехнику. Фото: uezd.com.ua

Российские оккупанты уничтожили Черниговскую политехнику.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Еще один "военный" объект уничтожен ночью врагом. Мне тяжело на это смотреть. Потому что, во-первых, я заканчивал этот университет в 1999 году. Во-вторых, являюсь председателем наблюдательного совета этого заведения. Трудно на это смотреть, но я смотрю на это широко открытыми глазами – без страха и с яростной ненавистью к врагу. Вы, падли, ответите за все. Это сто процентов, это без возражений", - говорит.

Кроме этого ночью оккупанты обстреляли Нежин "Ураганами". Информация о потерях уточняется. Под утро авиаудары прилетали и по Чернигову.

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"Не оставляют они нас в покое, но это не надолго. Наши Вооруженные Силы работают эффективно, наносят мощные удары вражеской технике по всей территории области. Вчера сбили самолет над Черниговом, враг потерял еще один борт. Соответственно им осталось недолго, но нам нужно еще немного потерпеть", - убеждает Чаус.

Глава ОВА добавил, что сегодня, 14 марта, планируются общаться с центральными властями о возможности реализации "зеленых коридоров" из Чернигова и некоторых населенных пунктов.

Украинские защитники ликвидировали еще один вражеский самолет. "При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су", - пишет оперативное командование "Північ".