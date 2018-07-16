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понедельник, 16 июля 2018 15:09

Вы адекватные? В стране война! - волонтеров возмутили гуляния в День металлурга

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15 июля по всей стране прошел профессиональный праздник - День металлурга. Общественные активистки и волонтеры Юлия Усс и Юлиана Березуцкая опубликовали посты в Facebook, где возмутились размахом праздника.

"Я в шоке от сегодняшнего действа по всему городу. День металлурга. Ну почему надо устраивать такие гуляния?! Почему в день медицинского работника или учителя не устраивают гуляний Почему эти средства не потратить с умом?", - написала Юлия Усс в соцсети .

По ее словам, целевая аудитория требует хлеба и зрелищ. И пока целевая аудитория будет этого хотеть, будут те, кто это зрелище устроит.

"Поэтому, криворожане, не ведитесь на такие праздники, когда в городе страшно ездить на работу в маршрутках, страшно лечиться, страшно ходить вечером по городу. Просто думайте, кого вы избрали", - написала активистка.

"Я хочу задать вопрос организаторам мероприятия. Вы в адеквате? Вы в курсе, что в стране война. Какие фейерверки?" - написала волонтер Юлиана Березуцкая

Пользователи неоднозначно восприняли такую ​​критику празднования.

"А никто не подумал о тех парнях, у которых сегодня праздник? Они получают копейки за адский труд?" - написал один из пользователей.

"Так может лучше было бы не на фейерверки потратить, а дать деньгами работникам?" - ответили ему.

"Война только для тех, у кого там родственники, и то не всегда. Всем остальным глубоко пофиг ...", - говорится в еще одном комментарии.

"Я понимаю, праздник металлургов, тяжелый труд у них. Только они отработали смену и придут домой, а ребята там погибают и лежат в земле. Я думаю, те ребята заслужили уважение", - прокомментировал пользователь.

"Думать надо о живых, в первую очередь. Салют сделан для детей. Давайте и детей будем озлоблять с пеленок", - ответили ему.

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Украине нужно отказываться от празднования 8 марта и советских праздников. "Чем меньше будет вещей, которые нас синхронизируют с Россией, тем меньше будет опасности для Украины", - заявил 11 июля директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире UMN.

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Дата
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