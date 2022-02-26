ВСУ уничтожили колонну российской техники под Херсоном - видео

Украинцы уничтожили технику противника под Херсоном. ФОТО: скриншот с видео

Украинские военные уничтожили колонку российской техники под Херсоном.

На видео видны сожженные грузовики. Люди, которые сейчас там проезжают – сомневаются, что кому-то из оккупантов удалось выжить после столь мощной атаки Вооруженных сил Украины.

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В районе пребывания российских оккупантов в Гостомеле диверсанты завладели имуществом НГУ и могут прибегать к провокациям, переодевшись в форму гвардейцев. Об этом сообщил боец ВСУ Харитин Старский.