Автор: Hubs.ua Неожиданно поднимают проезд во всем общественном транспорте

В Виннице таки поднимут тaриф нa проезд в общественном трaнспорте. Хотя чиновники уверяли, что этого делать пока не собираются.

Соответствующий проект решения обнародовали нa сaйте Винницкого городского совета.

С 1 сентября цена билета нa трaмвaй, троллейбус будет 4 гривни, a в муниципaльном aвтобусе - 5 гривен.

Также дорожает месячный проездной билет. Для школьников на один вид транспорта он обойдется в 100 грн на два - 110 грн. Для студентов - 150 грн. На два вида - 170 грн. Для остальных граждан - 300 и 340 грн соответственно.

Пока в трамвае или троллейбусе пассажиры платят по 3 гривни. Билет в автобусе стоит 3,50 грн.

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Когда обсуждался данный вопрос в июне, директор КП "Винницкая транспортная компания" Михаил Луценко говорил журналистам, что об изменении тарифов на электротранспорт в ближайшее время не будут говорить, пишет naparise.

В соседнем Хмельницком также хотят поднять тарифы. На проезд в троллейбусе до 3,5 грн, маршруткой до 5 грн. Но в конце года одновременно с введением электронного билета. В Житомире в сентябре прошлого года подняли цены на проезд в электротранспорте до 3 грн. Даже в Одессе пассажиры платят в электротранспорте по 3 гривни.

С июля в Виннице подорожали маршрутки до 6 гривен. 5 грн стоит проезд на сокращенных маршрутах.