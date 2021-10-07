Вслед за Киевом отопление включил еще один город

В коммунальных учреждениях Харькова включили отопление. Подавать тепло начали 7 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Согласно документу, отопление сначала включили в медицинских, образовательных учреждениях и других объектах социальной инфраструктуры.

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Отметили, что город готов к началу отопительного сезона.

"В рамках подготовки к отопительному сезону провели реконструкцию и капитальный ремонт котельных. Заменили более 100 км технически изношенных теплосетей", - говорится в сообщении.

С начала этой недели начали подавать тепло в больницы, детские сады, школы Киева. Отопление в жилые дома могут дать в ближайшие дни, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Отопительный сезон в Украине обычно стартует 15 октября. Однако подавать тепло могут и раньше, если в течение трех суток средняя температура не превышает +8°С.