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четверг, 07 октября 2021 14:46

Вслед за Киевом отопление включил еще один город

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Вслед за Киевом отопление включил еще один город
В коммунальных учреждениях Киева и Харькова уже теплые батареи. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

В коммунальных учреждениях Харькова включили отопление. Подавать тепло начали 7 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Согласно документу, отопление сначала включили в медицинских, образовательных учреждениях и других объектах социальной инфраструктуры.

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Отметили, что город готов к началу отопительного сезона.

"В рамках подготовки к отопительному сезону провели реконструкцию и капитальный ремонт котельных. Заменили более 100 км технически изношенных теплосетей", - говорится в сообщении.

С начала этой недели начали подавать тепло в больницы, детские сады, школы Киева. Отопление в жилые дома могут дать в ближайшие дни, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Отопительный сезон в Украине обычно стартует 15 октября. Однако подавать тепло могут и раньше, если в течение трех суток средняя температура не превышает +8°С.

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