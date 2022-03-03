 
Ексклюзивы
1/5
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
4 Просмотров: 2448
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
Просмотров: 4347
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Просмотров: 3547
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
1 Просмотров: 6282
В России начали мобилизацию запаса - источник
В России начали мобилизацию запаса - источник
Просмотров: 10611
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
Просмотров: 5454
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 2187
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2691
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7105
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
3
11
3
4
10
Враг не добивается успеха, поэтому изменил тактику — Генштаб
Враг не добивается успеха, поэтому изменил тактику — Генштаб
Операция &quot;Цыган&quot; в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
Операция "Цыган" в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
Мэр Чернигова дал $600 за двоих обезвреженных россиян
Мэр Чернигова дал $600 за двоих обезвреженных россиян
Нардеп-киборг в Николаеве присадил &quot;хваленый&quot; российский спецназ
Нардеп-киборг в Николаеве присадил "хваленый" российский спецназ
Россияне снова атакуют Харьков ракетами: раздаются взрывы
Россияне снова атакуют Харьков ракетами: раздаются взрывы
Видео
Все видео
Оккупанты ракетами стреляют по Харькову
Оккупанты ракетами стреляют по Харькову
Корабль РФ выпустил ракеты в гражданское судно
Корабль РФ выпустил ракеты в гражданское судно
Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
Задержали корректировщика огня по аэродрому Ивано-Франковска
Задержали корректировщика огня по аэродрому Ивано-Франковска
"Россияне заплатят за убийства" - Вакарчук приехал в Харьков
"Россияне заплатят за убийства" - Вакарчук приехал в Харьков
Интервью
1/5
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2133
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6561
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16884
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10584
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6561
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
02 марта 2022
Просмотров: 450
Жодних компромісів
– Ти знову розповідаєш казки про цю ляльку? Така спекуляція кольором шкіри – це вже расизм, – каже сестра 17-річна Софія. Коли ...
четверг, 03 марта 2022 08:06

Спецтема: Война России против Украины

Враг не добивается успеха, поэтому изменил тактику — Генштаб
3

  Комментировать

Продолжаются восьмые сутки с тех пор, как российско-оккупационные войска вторглись в Украину.

Они, не добившись успеха почти на всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, снова прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов, сообщает Генштаб ВСУ оперативную информацию по состоянию на третье марта.

На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населённых пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пленных русских солдат передадут матерям в Киеве: как вернуть сына

На Северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населённых пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

В Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.

На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Впервые в РФ был признан факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Во время брифинга Министерство обороны РФ обнародовало собственную информацию о потерях: 498 погибших и 1597 раненых.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик взорвал малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса.
Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.

В Генштабе обратились и к тем, кто почти сразу публикует информацию о ходе событий.

"Ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки последующего выстрела врага", - говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Враг не добивается успеха, поэтому изменил тактику — Генштаб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 74065
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 59324
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
 2 Просмотров: 51889
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 45220
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 37609
Регионы
Движение через дамбу Днепрогэс заблокировали
Движение через дамбу Днепрогэс заблокировали Просмотров: 1656
Оккупанты ракетами стреляют по Харькову
Оккупанты ракетами стреляют по Харькову
 Просмотров: 747
Россияне убили в Харькове наблюдателя ОБСЕ
Россияне убили в Харькове наблюдателя ОБСЕ Просмотров: 945
Операция "Цыган" в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
Операция "Цыган" в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
11
 Просмотров: 31805
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
7
 4 Просмотров: 2448
Больше всего комментируют
12
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
5
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
4
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
Российские нацисты ударили по Киевской телебашне и Бабьем Яру
Голосов: 4272
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть