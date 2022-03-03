Враг не добивается успеха, поэтому изменил тактику — Генштаб

Продолжаются восьмые сутки с тех пор, как российско-оккупационные войска вторглись в Украину.

Они, не добившись успеха почти на всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, снова прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов, сообщает Генштаб ВСУ оперативную информацию по состоянию на третье марта.

На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населённых пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

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На Северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населённых пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

В Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.

На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Впервые в РФ был признан факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Во время брифинга Министерство обороны РФ обнародовало собственную информацию о потерях: 498 погибших и 1597 раненых.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик взорвал малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса.

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.

В Генштабе обратились и к тем, кто почти сразу публикует информацию о ходе событий.

"Ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки последующего выстрела врага", - говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.