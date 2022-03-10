Враг изменил планы по высадке морского десанта в Одесской области

Враг отступил от Одессы. Высадка десанта отменяется. Фото: pixabay.com

Высаживать российский морской десант на побережье Одесской области враг пока не намерен.

Об этом свидетельствует перебазирование военных кораблей России в оккупированный ею Крым, сообщил пресс-секретарь Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 10 марта.

"Черноморские "Искандеры" РФ сейчас перебазировались к Мысу, Тарханкуту и ​​озеру Донузлав, и не намерены пока высаживать морской десант на наше побережье. Потому что знают, чем для них это закончится", - сказал Братчук.

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Добавил, что ночь на 10 марта в Одессе и Одесской области прошло спокойно..

"Это подтверждает прочность и эффективность сдерживания одесским оборонным районом всех враждебных намерений", - добавил спикер.

Что касается южного направления обороны, то врага сдержали на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области, отметил Братчук.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.