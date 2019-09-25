Впервые во Львове выступит израильский ансамбль Tremolo Ensemble

Израильский ансамбль "Tremolo Ensemble" впервые приедет во Львов. Фото предоставлено организаторами.

5 октября в Львовський национальной филармонии совместный проект "Spices, Perfumes & Toxins" представят израильский ансамбль Tremolo Ensemble и симфонический оркестр "INSO-Львов". Руководить оркестрами американский дирижер украинского согласования Теодор Кухар.

Впервые в Украине прозвучат два произведения современных израильских композиторов: Авенира Дормана и Дора Фишера. Оба произведения можно описать как концерты для ударных с оркестром.

Произведение "Spices, Perfumes and Toxins!" ( "Приправы, Духи и токсины!" - Gazeta.ua) состоит из трех частей, которые, по словам композитора Авенира Дормана, "указывают на три субстанции, которые очень привлекают, но одновременно полны опасности". В произведении сочетаются восточные ударные инструменты с оркестровой перкуссией и роковыми ударными.

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"Anticipation and Absurdity" ("Ожидание и Абсурдность" - Gazeta.ua) Дора Фишера получил второй приз Klon Award для молодых композиторов. Это произведение имеет очень визуальний, почти кинематографический музыкальный язык и является своего рода галереей ритмов.

"Симфоническую картину" по опере "Порґи и Бесс" Джорджа Ґершвина - десерт программы. Именно из этой оперы происходит знаменитая "Summertime". Существует гипотеза, что Ґершвин написал эту песню под впечатлением концерта Украинского национального хора в Нью-Йорке, который выполнял, в частности, колыбельную "Ой ходить сон коло окон".

Концерт відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль.

Армянская писательница 50-летняя Мариам Петросян в рамках 26 Book Forum представила украинский перевод своей книги "Дом, в котором ..." Это эпическая взрослая сказка. Сюжет разворачивается в центре для детей с инвалидностью, в котором они существуют в полной изоляции от окружающего мира. У них нет имен - только прозвища. Нет социальных норм, только собственные законы и иерархия. О доме ходит множество легенд. Он является отдельным персонажем, влиятельным и глубоким. Это целая Вселенная.