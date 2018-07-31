Впервые показали Lego-конструкторы, которые привезли первоклассникам

Школы Винницкой области уже получили наборы Lego-конструкторов, с которым в сентябре начнут учиться первоклассники по программе "Новой украинской школы".

В школу начальных классов №5 привезли 270 наборов Lego для 9 первых классов.

Фото: Татьяна САРАХАН

"На каждый класс выделили два ящика с конструктором. Он абсолютно разнообразен. С 1 сентября учителя, прошедшие обучение, перейдут к игровой учебной деятельности. Ребенок должен менять массу видов деятельности. Она развивает и воспитывает ученика", - говорит Gazeta.ua директор школы Наталья Кучма.

Каждый ученик получит набор LEGO "6 кирпичиков". А на каждый класс выделили большой набор LEGO. Им будет пользоваться весь класс.

"Шесть кирпичиков" стимулирует ученика делать открытия, исследовать, экспериментировать, творить и импровизировать вволю. А еще ставить цели и разрабатывать план действий. Благодаря этим "кирпичикам" дети учатся мыслить, развивают самоконтроль чтобы не отвлекались, руководили эмоциями и умели все обдумать перед тем как действовать. Учитель не должен их отвлекать в их творчестве. Тем более, звонков на перерыв не будет. Если дети устали, то они выйдут на небольшую прогулку. Это будет считаться физкультурой", - говорит учитель первых классов Марина Гушевата-Зралко.

Конструкторы будут использовать на каждом уроке. Благодаря "кирпичикам" дети будут учиться считать и составлять простые предложения, изучать естествознание и проводить уроки труда.

1 сентября за парты сядут 18 000 743 первоклассники Винницкой области. В школах создали 1079 первых классов.

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В Киев привезли первую часть благотворительной помощи от LEGO Foundation - наборы LEGO "6 кирпичиков". Набор "6 кирпичиков" с сентября нынешнего года получит каждый первоклассник. "LEGO Play Box" выдадут на каждый класс.