Возлагали цветы и зажигали лампадки - как отметили День памяти и примирения

Фото: dyvys.info

8 мая во Львове отметили День памяти и примирения.

На месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328" состоялись траурные мероприятия, в которых приняли участие руководители города и области, передает Дивись.info.

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К памятному кресту представители власти, дипломатического корпуса, общественности возложили цветы и зажгли лампадки у подножия. После священники провели чин экуменической панихиды.

6 мая во Львове начался первый Всеукраинский форум военных писателей.