Автор: youtube. У Винницкой области воспитательница связывала непослушных детей простынями

В Казатине Винницкой области родители обвиняют воспитательницу детсада в издевательстве над 2-летними малышами ясельной группы.

Родители утверждают, что женщина заставляла детей мыть пол, связывала простынями. Еще натирала языки йодом тем, кто плакал, пишет ТСН.

"Давала им швабру и тряпку, чтобы мыли пол. Других детей связывала простыней, когда они не хотели спать", - говорит мать Наталья Кособуцкая.

Воспитательницу уволили, но она восстановилась на работе через суд. Тогда родители решили просто не пускать ее на рабочее место. Боятся допускать ее к детям. Женщина имеет еще и психоневрологическое заболевание.

В детском саду не могли зафиксировать факт издевательств над детьми. Мол, это происходило, когда она оставалась с детьми наедине.

"Иногда я заставала невероятный плач детей в спальне. Когда заходила в группу, то воспитательница в тот момент спокойно расставляла стульчики", - говорит заведующая детсадом Людмила Гаврилюк.

Пользователи видеохостинга выразили возмущение.

"Ее уволили за прогул. Суд ее оправдал. Чтобы не платить компенсацию, директриса устроила это шоу", - пишет в YouТube местная Татьяна Лозинская.

"Чтобы подобных инцидентов не было в группах должны стоять онлайн камеры и любой из родителей в любое время должен иметь возможность зайти и посмотреть как ведет себя его чадо и чем занимается воспитатель. Тогда доказать издевательства над детьми будет не сложно, да и издевательств не будет, под камерой не розгуляешся", - пишет другой пользователь YouТube-каналу.

Зато воспитательница, которую обвиняют, все отрицает. Она возмущена. Говорит, что дети ей жизни не давали, а коллеги выживали с рабочего места, пишет "Украина".

- Набрали детей, плакали и давали семь человек в день, десять. Что тогда происходит в группе? Воспитательница погона, не может справиться с обязанностями, да? Дети в крики, визги. У меня был микроинсульт на работе", - пояснила воспитательница Зоя Пиркл.

Решение о своем уходе Зоя Алексеевна обжаловала в суде. Также суд обязал руководство садика выплатить воспитательнице компенсацию 50 тыс. грн. Коллектив уже готовит обращение в Верховный суд Украины. Родители твердо решили: пока Зоя Пиркл будет работать, детей в садик не пустят.

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