Воры резали столетние дубы

Уничтожили столетние дубы. Фото: пресс-служба СБУ во Львовской области.

Масштабную незаконную вырубку ценных пород древесины уличили в заповеднике Дрогобыча на Львовщине.

С территории парка, что на балансе Департамента городского хозяйства Дрогобычского городского совета, дельцы нелегально уничтожали и вывозили деревья для переработки и продажи.

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Злоумышленники уничтожили более 100 вековых дубов и нанесли государству ущерб на более чем 700 тыс. грн, передает пресс-служба СБУ во Львовской области.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств правонарушения. Устанавливают лица, причастные к правонарушению.

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