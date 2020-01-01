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среда, 01 января 2020 10:13

Воры резали столетние дубы

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Воры резали столетние дубы
Уничтожили столетние дубы. Фото: пресс-служба СБУ во Львовской области.

Масштабную незаконную вырубку ценных пород древесины уличили в заповеднике Дрогобыча на Львовщине.

С территории парка, что на балансе Департамента городского хозяйства Дрогобычского городского совета, дельцы нелегально уничтожали и вывозили деревья для переработки и продажи.

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Злоумышленники уничтожили более 100 вековых дубов и нанесли государству ущерб на более чем 700 тыс. грн, передает пресс-служба СБУ во Львовской области.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств правонарушения. Устанавливают лица, причастные к правонарушению.

В Киеве водители выстроили елку из автомобилей. Видео-подтверждение разместили на Youtube. Участие во флешмобе приняли более 100 машин. Елка появилась на парковке возле торгового центра на проспекте Степана Бандеры.

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