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понедельник, 16 сентября 2019 14:31

Водитель выбросил ночью ребенка из маршрутки

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Водитель выбросил ночью ребенка из маршрутки
Водителю маршрутки не подошла копия свидетельства о рождении ребенка. Фото: "Обозреватель".

В Днипре водитель маршрутки выбросил 13-летнюю девочку из салона.

Водителя не устроила копия удостоверения девочки, передает "Обозреватель".

"Я в шоке! Сегодня мою дочь, 13 лет, водитель выбросил из маршрутки, потому что его не устроила копия удостоверения об инвалидности детства! Все это произошло в маршрутке №58. Потребовал оригинал, объяснив это тем, что ксерокопия - это просто бумажка. До сегодняшнего дня копия всегда подходила, и давать ребенку оригинал удостоверения нецелесообразно ", - написала мать Анна Магро в Facebook.

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Пассажиры в салоне вступились за ребенка, но водитель просто выбросил девочку из маршрутки.

"Все присутствующие в маршрутке пытались вступиться за дочь, но водитель проявил максимальную бесчеловечность и высадил ее на незнакомой улице в полной темноте! Дочь испугалась и вся в слезах позвонила мне. Позже оказалось, что это был последний автобус, при этом водитель знал это! И выбросил девочку одну поздно вечером!" - рассказала Магро.

По словам женщины, водитель отказался называть фамилию, вел себя невоспитанно и хамил.

15 сентября в 22:47 на улице Сумской в ​​Харькове произошла авария. На тротуаре 23-летняя водитель на Audi сбил 4-х женщин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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