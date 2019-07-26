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пятница, 26 июля 2019 12:51

Водитель Mercedes выехал на встречную и врезался в грузовик: двое погибших

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  Авария произошла вчера вблизи села Кудлаи Немировского района. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ
Авария произошла вчера вблизи села Кудлаи Немировского района. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В полиции Винницкой области сообщили детали смертельной аварии, которая произошла вчера вблизи села Кудлай Немировского района.

"41-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter, житель Теплицкого района, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком Isuzu", - говорят в полиции.

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В результате аварии погиб 37-летний вінничанен, что был за рулем грузовика, и 67-летний пассажир Mercedes Sprinter. Водитель микроавтобуса и его 38-летняя пассажирка с травмами доставленны в больницу, пишет "На Париже".

Проводятся экспертизы и следственные действия.

  В результате аварии два человека погибли. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ
В результате аварии два человека погибли. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Под Винницей в мистической аварии катафалк с покойником спас от смерти водителя и пассажиров "Фольксваген-Гольф".

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