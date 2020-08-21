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пятница, 21 августа 2020 07:53

Во Львовском городском совете обнаружили вспышку коронавируса

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Во Львовском городском совете обнаружили вспышку коронавируса
Депутаты Львовского городского совета заболели Covid 19. Фото: facebook.com/IgorTelishevskyi1

Пленарное заседание Львовского городского совета, которое планировалось на пятницу, 21 августа, отменили.

Поскольку среди депутатов и сотрудников обнаружили больных коронавирус. Об этом сообщил в Facebook депутат горсовета Игорь Телишевский.

По его словам, "инфицированных много", но точной цифры он назвал.

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Пресс-служба горсовета сообщает, что 20 августа на коллегии было принято совместное решение о переносе сессии.

Такое предложение поддержал мэр Львова Андрей Садовой и главы фракций, которые принимали участие в заседании коллегии, которая проходила онлайн.

Во Львовской области с начала эпидемии Covid -19 заразились 12 631 человек, умерли 344, выздоровели 551. Всего в Украине по последним данным 98 537 случаев заражения. Умерли 2184 человека. Преодолели болезнь 50 441 пациент.

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Дата
21
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