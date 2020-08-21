Во Львовском городском совете обнаружили вспышку коронавируса

Пленарное заседание Львовского городского совета, которое планировалось на пятницу, 21 августа, отменили.
Поскольку среди депутатов и сотрудников обнаружили больных коронавирус. Об этом сообщил в Facebook депутат горсовета Игорь Телишевский.
По его словам, "инфицированных много", но точной цифры он назвал.
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Пресс-служба горсовета сообщает, что 20 августа на коллегии было принято совместное решение о переносе сессии.
Такое предложение поддержал мэр Львова Андрей Садовой и главы фракций, которые принимали участие в заседании коллегии, которая проходила онлайн.
Во Львовской области с начала эпидемии Covid -19 заразились 12 631 человек, умерли 344, выздоровели 551. Всего в Украине по последним данным 98 537 случаев заражения. Умерли 2184 человека. Преодолели болезнь 50 441 пациент.
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