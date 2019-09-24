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вторник, 24 сентября 2019 16:31

Во Львове выступит известный бразильский пианист

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Во Львове выступит известный бразильский пианист
Пабло Росси стал известен в 11 лет. Фото предоставлено организаторами концерта.

29 сентября во Львовской национальной филармонии с сольным концертом выступит бразильский пианист Пабло Росси.

Пабло Росси является лауреатом многих международных соревнований, в том числе в Magda Tagliaferro, Encuentro Internacional de Jovenes Musicos и "Ciutat de Carlet".

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Выступал с концертами в США, Италии, Германии, Италии и Испании. Первый свой конкурс исполнитель выиграл в семилетнем возрасте, а уже в 11 - записал первый компакт-диск, включавший композиции Белы Бартока, Роберта Шумана, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других.

Концерт во Львове состоится при поддержке Посольства Бразилии в Украине.

Азербайджанский писатель и журналист Эльчин Сафарли на львовском Book Forum представил новую книгу "Дом, в котором теплится свет", переведенную на украинский. Известный бестселлерами "Сладкая соль Босфора", "Мне тебя обещали" и другими. В книгах рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви.

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