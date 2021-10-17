Во Львове вводят усиленный карантин

С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам. Фото: ua.news

С 18 октября во Львове начнут действовать дополнительные карантинные ограничения.

С 1 ноября их могут усилить еще больше. Об этом сообщает городской голова Андрей Садовый в Facebook.

Школьники города идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений дополнительного образования, в том числе музыкальных школ. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Запрещаются массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа и раньше до начала мероприятия.

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Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Количество посетителей - не более 50% от общего числа мест.

Объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и ТРЦ позволят работать при вакцинации персонала или наличии негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от площадей.

Учреждения общественного питания смогут работать до 23:00 и при полной вакцинации персонала или отрицательных ПЦР-тестов. Заполненность - до 50% от площадей, не более четырех человек за столиком.

Если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, то с 1 ноября учреждения общественного питания смогут посещать только вакцинированные или граждане с отрицательным ПЦР-тестом.

Спортзалы, гостиницы и хостелы будут работать на таких же условиях - полная вакцинация персонала и наличие ПЦР-теста. При этом заполняемость спортзалов не может превышать 50%.

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине обнаружили еще 11 288 случаев Covid-19. 219 больных умерли, 4747 гражданам понадобилась госпитализация. Среди новых заболевших - 1086 ребенка. Заболели 154 медработника.