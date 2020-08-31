Во Львове от коронавируса умерла заведующая детсада

Зеновия Мацькив 27 лет проработала заведующей детсада №163. Фото: pexels.com

30 августа из-за осложнений после коронавирусной болезни умерла заведующая детского сада №163 во Львове. Зеновия Мацькив проработала заведующей детсада 27 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Мы закрыли детские сады на карантин в марте. С тех пор по 16 июля включительно они не работали. Заведующая ЗДО №163 заболела около 10 июля, поэтому с тех пор на работу не выходила, в контакте ни с кем не находилась. Все это время она была в больнице", - рассказала Леся Васюта, начальница отдела образования Галицкого и Франковского районов Львова.

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