Во Львове окончательно согласовали строительство крематория

Крематорий будет построен в Голосеевском кладбище. Фото: ЛГС

Во Львове исполком горсовета выдал градостроительные условия и ограничения на строительство крематория.

Крематорий будет построен в Голосковском кладбище на северной окраине города, пишет "Львівський портал".

Документы утвердило коммунальное предприятие "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг". Оно будет отвечать за строительство первого крематория.

Крематорий будет построен на территории в 2 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крематорий во Львове: показали проект здания

Строительство раньше пытались опротестовать депутаты от "Свободы".

29 мая во Львове, после долгих споров, решили строить первый крематорий. "Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремированным. Это личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже продолжается. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый. Львовяне ранее регистрировали петицию за строительство крематория.