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пятница, 10 декабря 2021 13:54

Во Львове окончательно согласовали строительство крематория

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Во Львове окончательно согласовали строительство крематория
Крематорий будет построен в Голосеевском кладбище. Фото: ЛГС

Во Львове исполком горсовета выдал градостроительные условия и ограничения на строительство крематория.

Крематорий будет построен в Голосковском кладбище на северной окраине города, пишет "Львівський портал".

Документы утвердило коммунальное предприятие "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг". Оно будет отвечать за строительство первого крематория.

Крематорий будет построен на территории в 2 га.

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Строительство раньше пытались опротестовать депутаты от "Свободы".

29 мая во Львове, после долгих споров, решили строить первый крематорий.

"Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремированным. Это личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже продолжается. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Львовяне ранее регистрировали петицию за строительство крематория.

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Дата
10
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