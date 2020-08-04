Во Львове не будут вводить новые карантинные ограничения

Во Львове объявили оранжевый цвет эпидемиологической безопасности Фото https: //unsplash.чом

Во Львове не будут запрещать работу спортивных залов и хостелов в связи с занесением города в оранжевую зону эпидемиологической безопасности. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС 4 августа.

Государственная комиссия ТЭС и ЧС объявила во Львове с 3 августа оранжевый уровень эпидемиологической безопасности. Во время заседания городская комиссия ТЭБ и ЧС во Львове адаптировала решение правительства. Решили не запрещать работу спортзалов и учреждений культуры в условиях соблюдения противоэпидемических требований.

В городе проведут проверку рынков, супермаркетов, ТРЦ, спортивных учреждений и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований. В случае несоблюдения городская комиссия будет принимать решение о прекращении их деятельности.

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"Дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев. Я прошу всех не быть равнодушными к себе и своим близким. Маска и частая дезинфекция помогут провести это лето в безопасности. Берегите себя и близких", - прокомментировал решение комиссии мэр Львова Андрей Садовый.

Несогласие с отнесением Тернополя до красной зоны карантина выразил городской совет. Такое решение было принято на внеочередной сессии совета, сообщил глава города Сергей Надал.