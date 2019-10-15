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вторник, 15 октября 2019 15:02

Включают отопление, когда на улице настоящее лето

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Включают отопление, когда на улице настоящее лето
Центральный Винница: включили отопление с настоящим летом на улице

В Виннице начался отопительный сезон в жилых многоэтажках.

Так решили в Винницком горсовете в связи с прогнозом, что среднесуточная температура воздуха ожидается ниже + 8 °C.

Впрочем, как и в прошлом году, октябрь выдался теплым. Несмотря на то, что на улице настоящее "бабье лето" и 22 градуса тепла, отопление включают.

В прошлом году люди жаловались на жару в домах, что приходилось открывать окна. Даже просили выключить отопление.

Тогда как процесс включения тепла сложный, решили снизить до минимального режима.

"В этом году услуги по централизованному отоплению для населения начали предоставлять с улицы Киевской. Там подали тепло в 42 дома. Включают тепло постепенно. В первую очередь там, где потребители не имеют задолженности за потребленную тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне. Также там, где есть акт готовности к отопительному сезону и есть гарантийные письма, где есть проблемы в доме и их устранят", - говорит Gazeta.ua пресс-секретарь" Винницагортеплоэнерго "Снежана Шпикина.

Теплом должны обеспечить 1222 дома жилого фонда.

Как и в прошлом году с 8 октября начали включать отопление в больницах, школах и детсадах по письменным обращениям руководителей. Уже более 56 учреждений социальной сферы отапливается.

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Во время пуска теплоносителя идет большая нагрузка на сети, поэтому возможны порывы.

Такие ситуации - это в пределах нормы. Главное - быстро на них реагировать. Поэтому на все места, где будут выявлены аварийные ситуации, оперативно выезжать и работать бригады.

Также могут возникать порывы во внутредомовых системах, за которые отвечают управляющие компании.

В таких случаях услугу будет восстановлено после ликвидации порывов работниками управляющих компаний, ведь именно они отвечают за внутредомовую систему.

Отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем.

Исключением является лишь два города - Смила Черкасской области и Новый Раздол на Львовщине.

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Дата
15
октября

Включают отопление, когда на улице настоящее лето

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