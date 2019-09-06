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пятница, 06 сентября 2019 13:56

"Виртуозы Львова" будут праздновать свое 25-летие

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&quot;Виртуозы Львова&quot; будут праздновать свое 25-летие
"Вириуозы Львова" отпразднуют свое 25-летие концертом.

17 сентября во Львовской национальной филармонии и 19 сентября в Ивано-Франковской областной филармонии Академический камерный оркестр "Виртуозы Львова" будет праздновать свое 25-летие.

Программы концертов соединят произведения, которые на протяжении этих десятилетий стали для "Виртуозов Львова" важными.

"Оркестр исполнит Симфонию для струнного оркестра №10 си минор Ф. Мендельсона, которую в свое время привез известный литовский дирижер и наш сторонник Саулюс Сондецкис, и которая с тех пор стала неотъемлемой частью репертуара оркестра", - рассказал художественный руководитель и главный дирижер " виртуозов Львова" Сергей Бурко.

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В концертную программу вошли композиции Астора Пьяццоллы, аранжировка известной песни "Tico-tico" бразильского композитора Зекиньи де Абреу, которое совершил концертмейстер оркестра - Владимир Дуда, аргентинское танго "Por una Cabeza", популярные произведения американского композитора Лероя Андерсона, а также фантазия на темы песен украинской рок-группы "Океана Эльзы" композитора Богданы Фроляк.

Львов снова посетит аргентинский дирижер Рамиро Ариста. 15 сентября, вместе с академическим симфоническим оркестром Львовской национальной филармонии, он представит новую программу под названием "Romanian Rhapsody & Tango".

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Дата
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